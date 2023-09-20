По версии следствия, Дану убил 34-летний Эдуард Голиков Фото: соцсети

Комиссия по делам несовершеннолетних Красногорского района Каменска-Уральского не стала выписывать предупреждение или штрафовать мать убитой 16-летней Даны. Об этом на правах анонимности рассказал друг семьи школьницы. Вероятно, административное производство по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» было прекращено в связи с малозначительностью.

- Заседание прошло в среду, 20 сентября. Мама Даны плакала, а ее бывший муж даже настаивал о рассмотрении административного дела в суде, - рассказал собеседник «КП-Екатеринбург».

Вечером 8 августа Дана вернулась на электричке из Екатеринбурга, где устраивалась на стажировку в одну из телекоммуникационных компаний. Поезд прибыл на станцию в 23:01, когда общественный транспорт в глубинке уже не ходил. Девочка отправилась домой пешком, о чем сообщила своим подписчикам в Telegram-канале. Ее послание в итоге стало пророческим:

- Мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти сегодня до дома…»

Однако дома Дана так и не появилась. Мать поняла, что дочка пропала лишь на следующий день, когда вернулась с дачи. Вся полиция города была поднята по тревоге и уже через два часа тело школьницы в лесополосе. Дана лежала в нескольких метрах от дорожки. Украшения и кольца были не тронуты, но бесследно исчез телефон. А канал Даны оказался удален. Поначалу смерть юной красавицы выглядела как несчастный случай. Была даже версия об отравлении синтетическим наркотиком. Но все прояснилось после изучения записей с камер видеонаблюдения. В тот вечер за Даной следил мужчина на велосипеде.

Им оказался 34-летний стропальщик с местного завода Эдуард Голиков. 30 сентября он впервые дал признательные показания. Поначалу лишь сознался в краже «Айфона» и показал, где закопал его.

Дана была старшей в семье из пяти детей Фото: соцсети

- Нам удалось получить доступ ко всем мессенджерам Даны, кроме WhatsApp*. – рассказал отец девочки Александр. – Есть версия, что он забрал его потому что она успела его сфотографировать перед смертью. А он потом не смог разблокировать и удалить фото. Вот и испугался. Слышал еще такую «утку». Якобы он после убийства писал ей: «Ты жива». По основной версии, Голиков удушил Дану, перекрыв ей дыхательные пути. Насилия с его стороны не было.

1 сентября Голикова отправили в СИЗО. В суде обвиняемый не стал общаться с прессой и лишь молча заслушал решение.

- Он объяснил, что в тот вечер выехал на велосипеде от дома в надежде с кем-нибудь познакомиться. И в дальнейшем вступить в половую связь, - пояснил источник, знакомый с ходом расследования.

Ожидается, что в ближайшее время следствие озвучит истинную причину смерти девочки.

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