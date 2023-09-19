Универсальная сковорода для ежедневных задач на кухне

Фото: ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Приготовление блюд может сравниться с медитацией, если кухня лаконична и функциональна. Минимализм в приборах поможет создать приятную атмосферу, а уборка будет занимать короткое время. Polaris создал сковороду – Graphit-26F – практически на любой кулинарный случай. Она позволяет быстро готовить на всех типах плит, включая индукцию: блинчики – утром, отбивные с картофелем – днем и паста орзо со сливками и креветками – на ужин.

Готовьте на сковородке, как шеф. Смело перемешивайте продукты, не боясь царапин. Посуда изготовлена из высококачественного кованого алюминия, толщиной 3,5 мм. Трехслойное инновационное антипригарное покрытие с добавлением серебра – silver protect – обеспечивает прочность и устойчивость поверхности к царапинам. Эргономичная бакелитовая ручка с покрытием soft touch не нагревается и не скользит. Это значит, что с помощью сковороды можно просто приготовить сложное блюдо. Например, пожарить, быстро перемешивая, кусочки баранины, а затем здесь же начать готовить гарнир из сезонных грибов и кукурузы.

Готовьте красиво, как на кулинарном шоу, ведь современный внешний вид сковороды позволяет наслаждаться процессом. Сделайте утреннюю шакшуку и смело фотографируйте ее прямо в сковороде для своих соцсетей.

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