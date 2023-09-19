Северский трубный завод - одно из старейших предприятий Урала. Фото: пресс-служба СТЗ

Около 200 работников индустриальных музеев съехались со всех уголков нашей страны в гостеприимный Екатеринбург, где с 11 по 14 сентября проходил форум V Национальной премии «Корпоративный музей».

Масштабное мероприятие прошло на площадке культурно-выставочного комплекса «Синара Центр».

Свои корпоративные музеи представили крупнейшие российские государственные и коммерческие компании из разных отраслей промышленности.

Они участвовали во Всероссийском конкурсе - Национальной премии «Корпоративный музей», генеральным партнером которой выступает ТМК. Сегодня в России насчитывается пять тысяч корпоративных музеев. Все они сохраняют историю своих предприятий, культурное и индустриальное наследие России.

НА ЭКСКУРСИЮ

Насыщенная программа для участников форума включала не только деловую, но и экскурсионную часть. Гости посетили и музейный комплекс «Северская домна» Северского трубного завода.

Здесь сотрудники музеев познакомились с уникальным маршрутом промышленного туризма «Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода». Они увидели исторические цеха и механизмы и оценили современное производство стальных труб, где магия живого металла, безусловно, завораживает. У участников остались самые позитивные эмоции от такого маршрута.

- Северский трубный завод - одно из старейших предприятий Урала, - рассказала руководитель музейного комплекса «Северская домна» Анна Трепалова. - В следующем году ему исполнится

285 лет. На самом деле сохранились лишь единицы заводов XIX века. И у «Северской домны» - самая высокая степень сохранности на Урале среди всех объектов индустриального наследия. Много лет этот музей находится под крылом предприятия.

Насыщенная программа для участников форума включала не только деловую, но и экскурсионную часть. Фото: пресс-служба СТЗ

ОЖИВАЯ ИСТОРИЯ

В помещении музея группу экскурсантов встретил колоритный персонаж. Сотрудник музея в рабоче-крестьянской рубахе из грубого сукна, подпоясанной кушаком, рассказал, как работали здесь более 200 лет назад при барине Турчанинове.

- На турчаниновских заводах души государственны были, хоть и под барином. По договору вмиг отобрать могли, - вещал у старинной домны исторический герой.

После театрального действия гостям показали бывшие рабочие и подсобные цеха, которые сохранились и стали стенами нового здания музея с 2009 года.

История Северского железоделательного завода началась, когда в 1739 году запустили первую молотовую фабрику и начали ковать железо. Изначально завод принадлежал государству Российскому. Продукция предприятия клеймилась фирменным знаком в виде Северной полярной звезды.

Позже, в 1759 году, Северский завод был продан титулярному советнику, владельцу Троицкого медеплавильного завода и соликамскому солепромышленнику Алексею Федоровичу Турчанинову.

С его легкой руки северское железо продавалось на российском и международном рынках. После присвоения владельцу Екатериной II дворянского титула продукцию завода стали клеймить геральдической цаплей с камнем в лапе - как символ бдения.

Много воды утекло с тех пор, но сохранились артефакты, которые берегут в корпоративном музее. Так, основу музейного комплекса составляет домна - шедевр промышленной архитектуры XIX века. Она стоит в восьмигранном здании с куполообразной крышей и напоминает храм.

Сохранилась доменная печь, которую построили в 1898 году на фундаменте прежней печи, выдавшей первый чугун в 1860 году. Можно увидеть паровую воздуходувную машину, на которой написано, что ее изготовили Северский и Сысертский заводы в 1898 году.

Основные выставочные залы музея находятся в здании бывшей кричной фабрики 1842 года постройки, здесь экскурсантам рассказывают о том, как на территории Полевского района появилась металлургия и развивается до нашего времени.

Музей также продолжает свое развитие. В 2020 - 2022 годах здесь прошла вторая очередь реконструкции, в результате которой был полностью сохранен промышленный ансамбль завода XIX века.

Музей также продолжает свое развитие. Фото: пресс-служба СТЗ

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Несмотря на почтенный возраст Северского трубного завода - 284 года, он является современным предприятием. В модернизированных цехах выпускают стальные трубы - до 550 тыс. тонн в год.

Гости увидели, как в трубопрокатном цехе огненным потоком бесшовные стальные трубы идут по технологическим линиям, а цифровое оборудование ведет процесс.

Экскурсанты оценили трубопрокатный стан, который с 2014 года увеличил объем производства.

При этом современное предприятие ТМК не только технологично идет в будущее, но и сохраняет наследие металлургической отрасли и делает его доступным для широкой аудитории. «Северская домна» в очередной раз получила экспертное признание: музейный комплекс был награжден специальным призом премии «Корпоративный музей» в номинации «Открытие года».

Также сотрудники корпоративных музеев посетили в Полевском Народный музей «Малахитовая шкатулка». Во время обзорной экскурсии они увидели специально созданные для развития экспозиции экспонаты и оценили применение интерактивных методов представления собранного выставочного материала - ароматеку, микроскоп с большим экраном.

- Я в восхищении. Видно, насколько увлеченные люди трудятся в музее. Здесь все пропитано любовью к Родине, родному городу, к творчеству Павла Бажова. Великолепная экспозиция, абсолютно комфортно здесь находиться. Посещение «Малахитовой шкатулки» должно стать обязательным пунктом в туристическом маршруте гостей и жителей Екатеринбурга, - поделилась впечатлениями представитель Музея истории Выксунского металлургического завода Ирина Федоровская.