В Екатеринбурге школьник выстрелил в друга из пистолета, купленного в интернете

Подросток остался жив Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге школьники приобрели пневматические пистолеты на маркетплейсе. Решив их использовать, 15-летние ребята пошли к детской больнице пострелять по банкам. Однако баловство закончилось трагедией. Один подросток случайно выстрелил другу в голову. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил источник.

- Пострадавшему 15-летнему мальчику шарик от пневматики попал за ухо и застрял под кожей, - уточнил источник.

К счастью, парень остался жив. «КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в городское УМВД. Отмечается, что раньше подростки не состояли на учете. А причиненные увечья - результат неосторожности ребят.

- По оценке медиков серьезных повреждений пострадавший не получил. Сотрудники полиции установили всех участников инцидента, - отметили в екатеринбургской полиции.

Полицейские Екатеринбурга продолжают проводить проверку. На данный момент сотрудники ПДН держат на контроле произошедший инцидент.

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