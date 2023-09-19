В Екатеринбурге школьник выстрелил в друга из пистолета, купленного в интернете

Подросток остался жив
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Екатеринбурге школьники приобрели пневматические пистолеты на маркетплейсе. Решив их использовать, 15-летние ребята пошли к детской больнице пострелять по банкам. Однако баловство закончилось трагедией. Один подросток случайно выстрелил другу в голову. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил источник.
- Пострадавшему 15-летнему мальчику шарик от пневматики попал за ухо и застрял под кожей, - уточнил источник.
К счастью, парень остался жив. «КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в городское УМВД. Отмечается, что раньше подростки не состояли на учете. А причиненные увечья - результат неосторожности ребят.
- По оценке медиков серьезных повреждений пострадавший не получил. Сотрудники полиции установили всех участников инцидента, - отметили в екатеринбургской полиции.
Полицейские Екатеринбурга продолжают проводить проверку. На данный момент сотрудники ПДН держат на контроле произошедший инцидент.
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