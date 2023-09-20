Оплати проезд телефоном - получи скидку

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

Теперь каждая поездка на общественном транспорте стоит на 8 руб. дешевле, если оплатить ее смартфоном — картами «Мир» или «Уралочка». Специальное предложение делает выгодный шопинг еще выгоднее, а культурную поездку в театр всей семьей — экономичнее.

Чтобы проехать дешевле, важно соблюсти несколько условий. Нужен смартфон на базе Android, поддерживающий бесконтактную оплату (NFC). На нем должен быть установлен один из платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. В них нужно загрузить данные карты «Мир» или «Уралочки», и оплачивать проезд именно телефоном. Оплата «физическими» пластиковыми картами в акции не участвует.

Получить скидку за проезд можно на всех видах транспорта Свердловской области —автобусах, троллейбусах, трамваях, а также в метро региональной столицы. Главное условие — чтобы у турникетов в метро или салоне в наземном транспорте были терминалы для оплаты бесконтактными банковскими картами. При этом не имеет значения, есть ли у карты физический носитель или она полностью виртуальная. В области получить скидку за проезд можно на маршрутах, где действует транспортное приложение «Уралочки» — «ЕКАРТА».

Акция действует до 31 декабря. Это значит, что со скидкой можно будет съездить на новогодние мероприятия — сходить на Рождественский концерт или устроить ребенку праздник на «Новогоднем переполохе в сказочном царстве». А до этого — объездить магазины в поисках лучших подарков. В сентябре получится дополнительно сэкономить при поездке на рынок за дарами осени. А может быть, вы захотите покататься на колесе обозрения или посетить самую высокую смотровую площадку города — сделать это также можно будет выгоднее.

Для нашей области это уже четвертая подобная акция. В период действия прошлых спецпредложений ими воспользовались многие жители нашего региона, сэкономив 160 миллионов рублей. Скорее всего, и эта акция заинтересует тех, кто пользуется общественным транспортом.

Полные правила — на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!».

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