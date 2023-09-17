На Урале пьяный водитель иномарки сбил школьника-велосипедиста

Водитель подумал, что сбил животное. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В субботу, 16 сентября, около 20 часов на дороге, соединяющей Туринскую слободу с деревнями Решетникова и Сагай, произошло ДТП с участием иномарки и школьника, который ехал на велосипеде.

По данным ГИБДД Свердловской области, 43-летний мужчина за рулем Toyota RAV-4 сбил 16-летнего велосипедиста, который ехал по обочине в попутном направлении. Школьника с травмами госпитализировали в больницу Слободо-Туринского района в состоянии комы. Светоотражающих элементов на его одежде в момент аварии не было.

Как выяснилось, водитель иномарки – местный житель, его водительский стаж составляет 13 лет, к административной ответственности он привлекался 35 раз, а три года назад лишался права вождения на управление автомобилем в нетрезвом виде.

16-летний велосипедист после ДТП впал в кому. Фото: ГИБДД по Свердловской области

- На месте происшествия автоинспекторы провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, результат составил- 1,289 мг/л, состояние опьянения установлено. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 264 УК РФ, также гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, также водитель будет привлечен по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату вовремя штрафов, - рассказывают в ГИБДД по Свердловской области.

Водитель рассказал, что ездил в лес, где выпил несколько бутылок пива, после чего поехал домой. На дороге при разъезде с другим автомобилем он почувствовал удар в лобовое стекло, подумав, что сбил животное, а велосипедиста якобы не заметил.

Сотрудники ГИБДД осмотрели место аварии, составили процессуальные документы, сейчас проводится проверка, а иномарку пока поместили на спецстоянку.