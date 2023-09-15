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Происшествия15 сентября 2023 17:45

Жительницу Широкой Речки, обвиняемую в убийстве сожителя, выпустили на свободу

Женщину, которую весной обвинили в убийстве сожителя, отпустили под запрет определенных действий
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Анжелика УФИМЦЕВА
Весной женщину задержали по подозрению в убийстве сожителя, а через полгода отпустили на свободу, но под домашний арест. Фото: Евгения Кротова

Весной женщину задержали по подозрению в убийстве сожителя, а через полгода отпустили на свободу, но под домашний арест. Фото: Евгения Кротова

Жительницу Широкой речки Александру Полымову, которую обвиняют в убийстве, выпустили на свободу. Весной женщину задержали по подозрению в убийстве сожителя, а через полгода отпустили на свободу, но под домашний арест.

- Суд отпустил ее из сизо под запрет определенных действий, - об этом «КП-Екатеринбург» сообщила адвокат женщины Евгения Кротова.

Трагедия произошла в ночь на 17 апреля, тогда сожители повздорили из-за громкой музыки. Молодая мать в ту ночь сама вызвала полицию. Защита Александры не исключает, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Но пока Полымову не направляли на психолого-психиатрическую экспертизу.

В ту ночь к Александре пришла подруга. Девушки выпили и продолжили веселиться после полуночи. Однако мужчине это веселье мешало и он в грубой форме попросил выключить музыку, начал возмущаться, а потом ударил гостью. На фоне этого конфликта Александра ударила мужчину ножом в шею.

А ранее до инцидента девушка жаловалась на побои. Подруга женщины рассказывала, что убитый сожитель много пил и не работал. Мужчина неоднократно бил Александру и продолжал жить у нее, потому что негде и не на что было жить.

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