У Эльвиры Муфазаловой остались сын и дочка Фото: «Одноклассники»

В Нижних Сергах избрали меру пресечения жителю Красноуфимска Артуру Русинову. Мужчину арестовали на 1 месяц и 18 дней. Его этапируют в СИЗО-1 в Екатеринбург.

Мужчину обвиняют в убийстве жены – старшего лейтенанта полиции, сотрудницы службы участковых уполномоченных Эльвиры Муфазаловой. Женщина была забита до смерти вечером 29 апреля 2022 года, когда отправилась на рыбалку в поселке Первомайский. Единственным свидетелем нападения стал бывший опекаемый Эльвиры Анатолий Хлызов.

На первоначальном этапе следствия именно сироту считали главным фигурантом жестокого преступления. Сам же Анатолий заявлял, что на Эльвиру напал мужчина в черной маске. Однако спустя три месяца Хлызова отпустили из СИЗО.

Известно, что несколько месяцев до этого Эльвира вместе с двумя маленькими детьми ушла от супруга. Близкие знали о напряженных отношениях в семье. А также о жалобах женщины на побои. После одного из избиений Эльвира записала видео, которое после ее смерти обнародовали родные.

В декабре расследованием уголовного дела занялся первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. По данным «КП-Екатеринбург», следователи несколько месяцев собирали доказательную базу. 12 сентября Артура Русинова задержали и поместили в изолятор.

Мужчину арестовали на 1 месяц и 18 дней Фото: Олег ГАЛИМОВ

Кроме того стало известно, что помимо убийства Артура Русинова уличили по статьям 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни) и 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

По данным «КП-Екатеринбург», следствие установило, что Русинов следил за одной из родственниц жены при помощи скрытой камеры. Свою вину в убийстве Эльвиры он не признает. При этом сотрудничает со следствием. Давал развёрнутые ответы, а также предоставил доступ к телефону и ноутбуку.

В числе доводов против ареста Русинов заявил, что по нему будут скучать дети. А также ему нужно доить козу.

- Операция по изобличению обвиняемого завершилась обысками по месту жительства и задержанием при силовой поддержке спецназа МВД, - отметил представитель регионального главка полиции Валерий Горелых.

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