Садоводам Екатеринбурга для поддержки выделили 6 миллионов рублей

Подать заявку на субсидию можно с 11 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 11 сентября, мэрия Екатеринбурга снова стала собирать заявки от некоммерческих садоводческих товариществ города на получение субсидии из муниципального бюджета. Рассказываем, как их можно получить.

ЗАЧЕМ НУЖНА СУБСИДИЯ

Суть в том, что если товарищество провело работы по противопожарной безопасности, ремонту, либо строительству линии электропередач, либо по строительству дорог внутри садов, то по заявке город может вернуть товариществу часть затрат. В частности до 50% вернут за работы по линиям электропередач и дорогам и до 70% за работы по противопожарной безопасности.

КОГДА МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА СУБСИДИЮ

Такая субсидия выделяется городом для товариществ с 2013 года.

- В этом году прием заявок стартовал с 11 сентября и продлится он 30 дней, - рассказал председатель Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

До 50% субсидиями вернут за работы по линиям электропередач и дорогам, и до 70% за работы по противопожарной безопасности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫДЕЛИЛ ГОРОД НА ПОМОЩЬ САДОВОДЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВАМ

В этом году на такую помощь садоводческим товариществом в целом из бюджета Екатеринбурга выделено 6 миллионов рублей. Из них 4 миллиона для субсидий по строительству и ремонту линий электропередач, еще 1 миллион 250 тысяч для противопожарных мероприятий и 750 тысяч для строительства дорог внутри садов.

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ САДОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ

Сама система выделения субсидий построена следующим образом.

Шаг 1:

Товарищество проводит за свой счет работы в саду по противопожарной безопасности, ремонту, восстановлению, либо строительству линий электропередач, либо строительству дорог.

Шаг 2:

Товарищество направляют в адрес Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга заявку на предоставление субсидий. В заявке надо отразить всю документацию, подтверждающую факт проведения работ, а также факт полной оплаты этих работ.

Шаг 3:

Сотрудник комитета по товарному рынку в течение 10 дней после проведения работ выезжает в этот сад, проверяет действительно ли работы проводились. Фиксирует все на фото.

Шаг 4:

Специальная комиссия в администрации города рассматривает все заявки, поступившие от разных товариществ, и распределяет между ними деньги. Тех 6 миллионов, что выделены на этот год, на всех может не хватить. Поэтому комиссия каждому товариществу начисляет баллы за определенные критерии – какой размер членских взносов, насколько большой сад, сколько в нем людей, какой был объем работ и так далее…

- У кого больше баллов, тот получает субсидию. Как только заканчиваются средства, соответственно они больше не выделяются, - сказал Максим Чаплыгин. - При равном количестве баллов предпочтение отдается тому, кто ранее направил заявку. Комиссия учитывает все факторы, чтобы не получалось так, что одни и те же товарищества каждый год получают субсидию.

На прием заявок от товариществ выделено 30 дней Фото: Мария ЛЕНЦ

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ И КУДА НАДО ПОДАВАТЬ?

Более подробно проконсультироваться о том, как получить субсидию, представители товарищества могут в Комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга по адресу: улица 8 Марта, 8б, кабинет 285.

Либо можно обратиться за консультацией к сотрудникам территориальных администраций.

Весь перечень документов, необходимых для заявки на субсидию, размещен на официальном сайте городской администрации: екатеринбург.рф, раздел «Садоводам»