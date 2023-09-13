«Уральские авиалинии» за 7 миллиардов построят центр обслуживания самолетов

О планах по строительству центра техобслуживания самолетов Сергей Скуратов рассказал на пресс-конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге авиакомпанией «Уральские авиалинии» будет построен еще один центр технического обслуживания самолетов. В данный момент в авиакомпании вместе с региональным правительством подыскивают участок для будущего ангара. Как объяснил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов, с 2028 по 2032 год ими будет приобретено больше 40 самолетов российского производства МС-21. Обслуживать их будут в новом ангаре.

- МС-21 по характеристикам аналогичны самолетам Airbus, - прокомментировал Сергей Скуратов. - Сейчас отрабатываются варианты вместе с губернатором Свердловской области по выделению куска земли для строительства еще одного ангарного комплекса под МС-21. Мы готовы профинансировать его. Мы построим точно такой же комплекс, как и тот, что у нас уже есть сегодня. Внутри смогут проходить ремонт одновременно 4-6 самолетов.

Для возведения нового центра техобслуживания понадобятся инвестиции в размере около 7 миллиардов рублей.

- Думаю, мы должны уложиться в 2,5 года, - добавил Сергей Скуратов. – Как определимся с землей, так и начнем проектировать.