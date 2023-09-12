Осень в СберМаркете: екатеринбуржцы получат повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо

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До 24 сентября пользователи за покупки в сервисе получат кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 30% от стоимости купленных товаров. Продукция, которая участвует в акции, размещена в категории «Осенний кешбэк» или отмечена в каталоге значком «30% кешбэк бонусами».

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо авторизоваться в сервисе через Сбер ID — нажать кнопку «Войти по Сбер ID» — и оформить заказ на минимальную сумму. Оплачивать покупки можно картой любого банка.

СберМаркет запустил акцию, чтобы клиенты с выгодой подготовились к сезону. Среди товаров с повышенным кешбэком есть традиционные предметы для домашнего уюта и осенних прогулок — пледы, аромадиффузоры, термокружки, кофе и какао, чай, крема для лица и рук, эфирные масла и другие. Всё это можно найти среди ассортимента магазинов, которые присоединились к акции: METRO, АШАН, «Лента Онлайн», «Глобус», О'Кей, «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит Семейный», «Дикси», «Аллея», «Верный», «ВкусВилл».

Акция действует во всех городах, где присутствует сервис. Кешбэк начисляется на ту сумму, которую клиент оплачивает рублями. За каждый заказ можно получить до 500 бонусов, а суммарно — до 3 000. Их можно использовать при следующих покупках в СберМаркете. Более подробно ознакомиться с правилами акции можно здесь.

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