«Новые люди» прошли в гордуму Екатеринбурга

Фото: Партия «Новые люди».

Одним из главных результатов стало то, что в нее прошла партия «Новые люди», за которую отдали голоса 8,5% избирателей, это почти 20 тысяч человек.

- Выборы показали, что наш подход близок жителям Екатеринбурга. Они хотят видеть депутатов нового формата, которые не прячутся от людей в кабинетах, а открыто обсуждают острые вопросы и ищут пути их решения. Мы благодарим всех, кто на прошедших выборах поддержал «Новых людей». Обязательно оправдаем ваше доверие. Мы постоянно находимся в диалоге с жителями Екатеринбурга и Свердловской области. За последние 2 года провели 1342 встречи с людьми во дворах, собирали информацию о самых насущных проблемах, - прокомментировал итоги выборов депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Новых людей» Рант Агаджанян.

Он добавил, что «Новые люди» уже ведут активную работу в Екатеринбурге и регионе. Они запустили проект «Зеленое деление», в рамках которого подключили 4 тысячи квартир к раздельному сбору мусора, организовали 500 субботников, обустроили 100 детских площадок и отремонтировали 20 подъездов. Представительство в гордуме Екатеринбурга позволит развивать эти направления деятельности, а также запустить новые.

Наряду с «Новыми людьми» в гордуму Екатеринбурга прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - За правду» и «Яблоко». При этом выборы прошли при одной из самых низких явок в стране: 20,67%.

Партия «Новые люди» создана в марте 2020 года. Годом позднее она прошла в Госдуму, впервые за 20 лет обновив ее состав. В состав фракции вошли 15 депутатов. Лидер партии - Алексей Нечаев. На прошедших в прошлые выходные выборах партия прошла в Заксобрания 8 регионов и в 5 городских дум, включая Екатеринбург.