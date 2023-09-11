25 января девочка застряла головой в конструкции горки Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Кировском районном суде Екатеринбурга завершился гражданский процесс по делу о смерти четырехлетней девочки, которая удушилась на горке в детском саду № 180. Инцидент произошел 25 января, когда группа была на прогулке. По данным «КП-Екатеринбург», девочка застряла в конструкции горки из-за шарфа, обмотанного вокруг шеи. Спустя шесть дней ребенок скончался в реанимации.

Семья просила более 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Родители и старший брат погибшей девочки получат порядка 4,4 миллиона рублей.

- Исковые требования были удовлетворены частично. С муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180» в пользу [матери девочки] расходы на погребение в размере 160 189 рублей, компенсация морального вреда – в сумме 1 800 000 рублей, а также судебные расходы в размере 4 703 рублей. В пользу [отца девочки] компенсация морального вреда в размере 1 800 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины 300 рублей. В пользу [брата девочки] компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей. и расходы по оплате государственной пошлины 300 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда.

Расследование уголовного дела по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности» по-прежнему продолжается. По данным «КП-Екатеринбург», следователи ждут результатов экспертизы горки, в которой обнаружили нехватку детали.

- По одной из версий, в горке был некомплект. Не хватило дощечки – образовался проем. Девочка увидела его и решила спрыгнуть на землю. Ноги пролезли, а шея застряла, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Также известно, что воспитательница, в чьей группе была девочка, вернулась к работе после непродолжительного отпуска.

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