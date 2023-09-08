«Были конфликты с опекуном»: на Урале 16-летняя девушка пропала по дороге в колледж

Друзья и знакомые девушки не знают, куда она могла исчезнуть. Фото: волонтерская организация «Сова»

На Урале 16-летняя девушка пропала по пути на занятия. Кристина Гусева живет в селе Покровское Свердловской области. Утром 7 сентября она села на автобус, чтобы поехать в город Артемовский на учебу в Артемовский колледж точного приборостроения. Но на занятия так и не пришла.

Сейчас поисками девушки занимаются сотрудники полиции, близкие девушки, волонтеры поисковой организации «Сова» и односельчане.

- Девушку ищут четыре машины. В селе мы уже все обыскали, ее там не оказалось. Опросили близкий круг общения Кристины, ее знакомых и местных жителей. Никто не знает, где она может находиться, - рассказала «КП-Екатеринбург» представитель поисковой организации «Сова» Александра.

По ее словам, около года назад у девушки умерла мама, и ее под опеку взял дядя. Как рассказали волонтерам учителя и знакомые девушки, три-четыре месяца назад Кристина связалась с дурной компанией.

- Кристина начала курить, стала часто пропадать. После этого у нее ухудшились отношения с дядей, у них начались конфликты. По словам друзей девушки, она часто была с синяками, - добавляет Александра.

С опекуном Кристины пока выйти на связь не удалось. В день исчезновения девочка была одета в бежевую куртку, черные штаны клеш, черные кроссовки. С собой нее рюкзак черного цвета.

Если вы видели Кристину, сообщите об этом в дежурную часть ОМВД России по Артемовскому району: (834363) 2-12-02, 2-08-35.

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