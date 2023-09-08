На Урале 16-летняя девочка пропала по пути на занятия

Девочка пропала в четверг Фото: страница во ВКонтакте Валентины Шехиревой

В селе Покровском 16-летняя девочка пропала по пути на занятия. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в полиции Артёмовского.

- 7 сентября утром Гусева Кристина пошла на остановку села Покровского на автобус, чтобы поехать в город Артёмовский на учёбу в АКТП (колледж). На занятия не пришла, - сообщается в ориентировке.

Домой девочка тоже не вернулась. Сейчас ее ищут волонтеры и полицейские.

Девочка была одета в бежевую куртку, чёрные штаны клеш, чёрные кроссовки. С собой нее рюкзак чёрного цвета.

Если вы видели Кристину, сообщите об этом в дежурную часть ОМВД России по Артемовскому району: (834363) 2-12-02, 2-08-35.

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