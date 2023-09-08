Знания о безопасности и экологичности – в подарок от сказочных героев Энергограда

Дети Академгородка узнали о сказочном Энергограде, безопасности и чистой природе. Фото: Владислав Воробьев

Социальные проекты «Безопасность тепла» и «Береги природу с Т Плюс!» стали для юных уральцев путеводителями в сферах энергобезопасности и экологии.

В течение девяти лет Свердловский филиал российской энергетической компании ПАО «Т Плюс» ежегодно проводит для взрослых и детей тематические праздники и квесты в городах своего присутствия – Екатеринбурге, Нижней Туре и Первоуральске.

Так, 5 сентября теплоэнергетики в очередной раз организовали праздник для учащихся начальных классов школы №123 в Академическом районе уральской столицы.

Герои сказочного Энергограда устроили праздник учащимся школы №123. Фото: Владислав Воробьев

ДОБРАЯ ЭНЕРГИЯ

После уроков сотни учеников высыпали на школьный двор. Здесь на красочной сцене под зажигательную музыку их встречали сказочные персонажи: Теплослав – директор волшебного Энергограда, Теплячок и Светлячок, отвечающие за тепло и свет, и танцующий Тигр Т-Плюша.

– Волшебный Энергоград есть внутри каждого города. Благодаря этому городу в каждый дом приходят тепло и горячая вода, – так описал Теплослав детям энергопредприятие.

На празднике ребята активно участвовали в флешмобе, танцевали и играли с героями, от которых узнали много интересного о мире энергетики и правилах безопасности.

Так, на флешмобе дети повторяли слова ведущего о том, что на улице опасно, если встретится открытый люк, теплотрасса, горячий пар, ЛЭП. Такие места лучше обходить стороной.

Также повторили правила безопасности дома. Например, если надо вымыть руки, то сначала нужно открыть холодную воду, а затем горячую. О том, что нельзя трогать электроприборы мокрыми руками. Казалось бы, элементарные вещи, но детям о них надо знать обязательно.

О бережном отношении к природе ребятам рассказала Капелька. Героиня напомнила, что нельзя разжигать костры в лесу и оставлять после пикников мусор.

Фото: Владислав Воробьев

ЗАДАЧА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ

Такие тематические мероприятия и общие знания, полученные в семье и школе, помогают повышать культуру поведения школьников.

Теплоэнергетики, со своей стороны, нацелены давать детям важные знания о том, что для них может представлять опасность со стороны тепловой и электрической энергии.

– Мы рассказываем детям, откуда поступают тепло и горячая вода в квартиры, что все это производится на теплоэлектростанциях, – рассказал ведущий специалист пресс-службы свердловского филиала «Т Плюс» Дмитрий Бурдаков. – В 2023 году стартовал наш новый экологический проект. Благодаря этому сотни девчонок и мальчишек узнают больше о защите окружающей среды, о раздельном сборе мусора. Сказочные герои объясняют, почему нужно экономить тепло и электричество. Ведь чем меньше человек потребляет энергоресурсов, тем меньше их надо производить. Соответственно, на ТЭЦ или ГРЭС снижаются выбросы в атмосферу.

РЯДОМ С УЧИТЕЛЕМ

Учитель начальных классов Екатерина Пугачева:

– Сегодня здесь 28 моих учеников второго класса. Тема их безопасности и здоровья очень важная.

Дети должны представлять, как тепло и электричество приходит в дом, как можно ими пользоваться и получать добро. Дети часто остаются одни дома, и родители, и мы, учителя, постоянно повторяем им о безопасности. И это мероприятие нужное. Завтра с утра мы обязательно с ними подведем итоги.

Классный руководитель Наталья Соколова привела на праздник своих учеников 2«Р» класса:

– Мы стараемся в школе дать как можно больше разных сведений не только по основным школьным предметам, но и в сфере безопасности – о правилах поведения на улице, на воде, об обращении с электричеством. Мы сами проводим инструктажи в школе, классные часы по технике безопасности. Думаю, и это познавательное мероприятие оставит в их памяти нужную информацию.

Учитель Мария Антипина:

– Здесь мой третий «В» класс – 32 человека. И я понимаю, как важно донести до них информацию о сохранении природы и о безопасности. Это актуально, потому что у современных детей много возможностей. Они гуляют на улице, где могут быть опасности, и им необходимо об этом рассказывать.

Фото: Владислав Воробьев

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПРИМЕР

Цирковые трюки на прыгающих джамперах не оставили равнодушными школьников. Участник шоу группы «Витрувиан» Максим Березин дал ребятам попробовать пройтись в этих приспособлениях.

– Современный мир развитый и сложный, – отметил артист. – Нужно очень быстро объяснять детям, что такое электричество, энергия. Мир опасен, если не контролировать вырабатываемую энергию. Это может быть и автомобиль, и электричество, и химические реакции – все, что связано с энергией. Данное мероприятие для детей познавательно. Не стоит учиться на своих ошибках, можно принять как данность, что не надо совать металлические предметы в розетку. Кроме того, как сторонник чистой экологии, я показываю детям джамперы – экологичные установки. Они работают без электричества, двигателя внутреннего сгорания, то есть соответствуют экологической тематике праздника.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

9-летний Герман Болденков пришел на праздник помочь маме на мастер-классе по раздельному сбору мусора.

– Я хочу, чтобы наш мир стал чище, – объяснил Герман. – Здесь я объясняю ребятам, что разбитую тарелку надо выбросить в контейнер с надписью «Стекло», огрызок яблока – в «Бытовые отходы», блокнот – «Бумага», упаковку от йогурта – «Пластик». Если так разделять мусор, то его можно переработать. Например, сделать новенькие велосипеды, футболки или тетради.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Школьники с удовольствием участвовали в напольных играх, делали грим, разукрашивали бейсболки, учились пользоваться электроприборами, сортировать мусор. В финале вместе с любимыми учителями и сказочными героями они сфотографировались на память о празднике, который подарили им теплоэнергетики.

Праздник завершился. И ребятам будет, о чем рассказать дома, ведь у них была масса впечатлений и новых знаний о безопасности и бережном отношении к природе.