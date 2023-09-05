Екатеринбург получит 20 новых трамваев для ветки в Академический район

Движение по трамвайной ветке в Академический обещают запустить уже к ноябрю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге скоро, вероятно, станет на 20 трамваев больше. Ездить они будут по Академическому району, где уже построили трамвайные пути. Технический старт движения по ним пройдет в среду, 6 сентября.

- Мы сегодня рассматриваем частную концессионную инициативу, - прокомментировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. - Я уже подписал постановление о ее принятии в работу. Первым этапом является поставка подвижного состава для линии в Академический. Это 20 вагонов. Полная концессия предполагает поставку 80 вагонов, как двух, так и трехсекционных.

Движение по трамвайной ветке в Академический обещают запустить уже к ноябрю. Изначально это планировали сделать лишь в декабре 2024 года. Действующая ветка проложена по улице Вильгельма де Геннина до пересечения с улицей Академика Парина, где построено разворотное кольцо – неподалеку от Храма Святых Божиих строителей.