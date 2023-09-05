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Общество5 сентября 2023 12:25

Екатеринбург получит 20 новых трамваев для ветки в Академический район

Екатеринбург планирует приобрести 20 трамваев для движения по ветке в Академическом районе
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Движение по трамвайной ветке в Академический обещают запустить уже к ноябрю

Движение по трамвайной ветке в Академический обещают запустить уже к ноябрю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге скоро, вероятно, станет на 20 трамваев больше. Ездить они будут по Академическому району, где уже построили трамвайные пути. Технический старт движения по ним пройдет в среду, 6 сентября.

- Мы сегодня рассматриваем частную концессионную инициативу, - прокомментировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. - Я уже подписал постановление о ее принятии в работу. Первым этапом является поставка подвижного состава для линии в Академический. Это 20 вагонов. Полная концессия предполагает поставку 80 вагонов, как двух, так и трехсекционных.

Движение по трамвайной ветке в Академический обещают запустить уже к ноябрю. Изначально это планировали сделать лишь в декабре 2024 года. Действующая ветка проложена по улице Вильгельма де Геннина до пересечения с улицей Академика Парина, где построено разворотное кольцо – неподалеку от Храма Святых Божиих строителей.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ