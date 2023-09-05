Веронике Наумовой грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на решение Ленинского суда о продлении ареста 34-летней Вероники Наумовой до 26 ноября. Как сообщили «КП-Екатеринбург», теперь опекуншу обвиняют не только в убийстве мальчика и мошенничестве с выплатами. Но и в истязаниях с особой жестокостью. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.

- Наумовой предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего», пунктам «г», «д» части 2 статьи 117 «Истязание», части 1 статьи 159 УК «Мошенничество при получении выплат», - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Муж Вероники Наумовой не верит, что супруге могут смягчить меру пресечения. Женщина признает вину лишь в части получения выплат на мальчика.

- Раньше надо было думать о доме и семье, а не творить эту дичь! Теперь у нее другой дом будет на 10-15 лет. Может за это время она поймет, что потеряла, - заявил Александр Наумов.

Напомним, что малыш Далер и его старшая сестра воспитывались в семье Наумовых с 2019 года. 26 июня Вероника сообщила в полицию о «пропаже» мальчика, заявив, что он сбежал из квартиры на Вторчермете. Утром 29 числа опекунша призналась, что еще в декабре спрятала тело мальчика в гараже. Экспертиза не смогла установить точную причину смерти Далера – труп сильно сгнил.

Позже уголовные дела также возбудили на заведующую садиком, куда ходил Далер (статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». А также на специалиста службы опеки и попечительства (статья 293 УК «Халатность»). Позже стало известно, что в семье Наумовых уже погибали дети.

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