По данным источника, расследование уголовного дела завершится до конца 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районном суде Екатеринбурга пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о продлении меры пресечения в виде ареста для 34-летней Вероники Наумовой. Многодетную мать обвиняют в убийстве 6-летнего опекаемого Далера. 26 июня женщина сообщила в полицию о «пропаже» мальчика. Однако спустя трое суток созналась, что еще в декабре спрятала труп ребенка в гараже.

Также Наумовой предъявлены обвинения по статье «Истязание» и «Мошенничество». Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», женщина лишь частично признала вину в мошенничестве. Она отрицает причастность к смерти Далера, утверждая, что он утонул в ванне.

- Теперь избрание меры пресечения будет проходить в Ленинском суде, так как уголовное дело было передано из следственного отдела СКР по Чкаловскому району в третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Сама Наумова не примет участие в заседании, так как находится в психиатрической больнице. Туда ее направили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, была ли Вероника вменяема на момент предполагаемого преступления. Известно, что после смерти мальчика она избавилась от его вещей.

- Наумову направили на экспертизу вне очереди. Обычно на это нужно время. А тут все в ускоренном режиме. Вероятно, расследование уголовного дела будет завершено до конца календарного года, - добавил собеседник «КП-Екатеринбург».

Напомним, что 21 августа родного отца Далера выпустили на свободу.

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