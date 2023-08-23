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Происшествия23 августа 2023 5:59

Смерть малыша Далера, которого опекунша спрятала в гараже, расследуют в ускоренном режиме

В Екатеринбурге пройдет заседание о продлении меры пресечения опекунше Далера
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
По данным источника, расследование уголовного дела завершится до конца 2023 года

По данным источника, расследование уголовного дела завершится до конца 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районном суде Екатеринбурга пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о продлении меры пресечения в виде ареста для 34-летней Вероники Наумовой. Многодетную мать обвиняют в убийстве 6-летнего опекаемого Далера. 26 июня женщина сообщила в полицию о «пропаже» мальчика. Однако спустя трое суток созналась, что еще в декабре спрятала труп ребенка в гараже.

Также Наумовой предъявлены обвинения по статье «Истязание» и «Мошенничество». Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», женщина лишь частично признала вину в мошенничестве. Она отрицает причастность к смерти Далера, утверждая, что он утонул в ванне.

- Теперь избрание меры пресечения будет проходить в Ленинском суде, так как уголовное дело было передано из следственного отдела СКР по Чкаловскому району в третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Сама Наумова не примет участие в заседании, так как находится в психиатрической больнице. Туда ее направили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, была ли Вероника вменяема на момент предполагаемого преступления. Известно, что после смерти мальчика она избавилась от его вещей.

- Наумову направили на экспертизу вне очереди. Обычно на это нужно время. А тут все в ускоренном режиме. Вероятно, расследование уголовного дела будет завершено до конца календарного года, - добавил собеседник «КП-Екатеринбург».

Напомним, что 21 августа родного отца Далера выпустили на свободу.

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