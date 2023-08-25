Сейчас Веронику Наумову проверяют на вменяемость Фото: соцсети

В семье Александра и Вероники Наумовых, оказавшихся в центре скандала после известий о смерти 6-летнего опекаемого Далера, уже умирал ребенок. Речь про девочку-грудничка, которая скончалась из-за проблем с сердцем. По словам Александра, ребенок был в квартире два дня. При этом он не смог пояснить, когда именно произошла трагедия.

Веронику Наумову обвиняют в убийстве Далера, а также истязании и мошенничестве. По версии следствия, женщина спрятала тело ребенка в гараже. А потом на протяжении полугода получала от государства выплаты. Накануне суд продлил Наумовой срок содержания под стражей до 26 ноября 2023 года.

26 июня Вероника Наумова сообщила о «пропаже» Далера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потерпевшим по делу признан родной отец мальчика Худжановиддин Бобиев, который 21 августа досрочно вышел из колонии строгого режима.

- Опека попросила ее на «передержку» взять. Она была 2-3 дня у нас. Мать при рождении от неё отказалась», - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Наумов.

Начальник управления № 25 социальной политики Сергей Конов отказался комментировать заявление мужа Вероники. Мы направили запрос в департамент информационной политики региона.

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