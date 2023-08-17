Веронике Наумовой предъявлены обвинения по трем статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве 6-летнего опекаемого Далера, частично признала вину. Но не в расправе над ребенком, а в инкриминируемом ей мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК. – Прим. ред.). Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Также Наумову обвиняют в истязании ребенка.

Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

- Вероника признает, что на протяжении семи месяцев получала деньги от государства, выделяемые на содержание Далера. Однако она утверждает, что брала деньги не из корыстных побуждений. А потому, что боялась сообщить о смерти мальчика. Она настаивает на том, что Далер скончался 3 декабря в результате «несчастного случая». А именно – утонул в ванне, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Кроме этого, показания по уголовному делу дала мать Вероники Наумовой. Это произошло, когда женщина приезжала на Урал, чтобы забрать внуков с собой в Кузбасс.

- Показания матери Вероники не сыграют решающей роли, в отличие от показаний старшей сестры Далера. Также правоохранительные органы продолжают «копаться» в биографии Наумовой, чтобы собрать на нее негативную характеристику, - добавил источник.

Утром 26 июня Наумова сообщила в полицию, что ребенок пропал. Якобы ушел из квартиры, когда все еще спали. Однако через три дня призналась, что тело лежит в арендованном гараже, расположенном в 300 метрах от дома. 30 июня суд арестовал ее на два месяца.

Напомним, что экспертиза не смогла установить точную причину смерти Далера. Сейчас Веронику Наумову проверяют на вменяемость. Ожидается, что на следующей неделе в Ленинском районном суде заочно пройдет заседание по продлению для опекунши меры пресечения. По данным «КП-Екатеринбург», Веронику Наумову не будут доставлять на процесс из стационара психиатрической больницы.

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