«Была одна мысль: доплыть живым»: уралец поставил рекорд, преодолев 100 километров от Ладожского озера до Финского залива

Пловец пробыл в воде 26 часов и 48 минут. Фото: Руслан Фахрутдинов

Оказывается, державное течение Невы привлекает не только любителей водных прогулок, но и пловцов-экстремалов. Одним из них стал 42-летний уроженец Новоуральска Руслан Фархутдинов. Он первый россиянин, проплывший по Неве, Ладожскому озеру и Финскому заливу 100 километров без гидрокостюма! В воде атлет провел 26 часов и 48 минут. Причем при температуре воды, опускавшейся до +14 градусов.

Подробностями заплыва рекордсмен поделился с «КП-Екатеринбург».

ПРИШЕЛ В БАССЕЙН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Для Руслана плавание лишь хобби, а основной вид деятельности – предпринимательство. В бассейн он пришел спустя несколько лет после компрессионного перелома позвоночника. Травму Руслан получил во время падения с дельтаплана.

- Врачи посоветовали пойти в бассейн, чтобы снять постоянные боли и укрепить спину. Я пришел на тренировки в 2018 году, плавать я тогда вообще не умел, - вспоминает Руслан.

Судьба свела нашего героя с тренером и пловцом Сергеем Алчебаевым, который специализируется на марафонах в открытой воде. Это знакомство помогло Руслану продолжить заниматься любимым хобби во время пандемии, когда ограничения коснулись бассейнов.

- От тренера я услышал о существовании клуба «Семи океанов». Это альтернатива клубу «Семи вершин» у профессиональных альпинистов.

Руслан плыл, начиная от Ладожского озера. Фото: Руслан Фахрутдинов

Уральский пловец загорелся идеей преодолеть хотя бы один из семи экстремальных заплывов, которые проходят в разных частях света: от Ла-Манша до пролива Кука. По условиям, заплывы на рекордные расстояния происходят исключительно в плавках. Гидрокостюмы под запретом, даже если вода холодная.

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ, ЗАОДНО ПОСТАВИТЬ РЕКОРД

100-километровый заплыв не был первым в списке экстремальных марафонов для Руслана Фархутдинова. В 2021 году он проплыл 21 километр по озеру Тургояк в Челябинской области, а через год преодолел дистанцию в 25 километров по Финскому заливу.

Идея переплыть Неву и Финский залив поселилась в мыслях у Руслана ровно год назад, в сентябре 2022 года.

- У меня совершенно не было цели ставить рекорд на Неве. Я лишь хотел проверить, выдержу ли я такие нагрузки.

Зимой тренировки шли в бассейне, а с мая – в открытой воде.

Выбор на Санкт-Петербург пал не случайно. Ведь Руслану было нужно испытать себя именно в холодной воде, ведь минимальная температура воды в заплывах «Семи океанов» составляет 14 градусов.

День «икс» настал 6 августа: ровно в 18:00 Руслан Фахрутдниов прыгнул в Ладожское озеро.

Руслан плыл через почти всю Неву в Петербурге. Фото: Руслан Фахрутдинов

«ВОДА БЫЛА ХОЛОДНОЙ, НО К УТРУ ПОТЕПЛЕЛО»

- Первые шесть часов марафона выдались такими, что я подумал, что сойду с ума. Вода была непривычно холодной. Часы на моей руке показывали температуру около 14 градусов тепла, местами она поднималась до 15-16 градусов. Я держался изо всех сил, и уже в Неве, куда я добрался к рассвету, стало ощутимо теплее, - вспоминает Руслан.

Все 26 часов атлет не плыл голодным. По правилам, каждые полчаса был перерыв на перекус.

- Касаться на лодке мне было нельзя. Поэтому каждые 30 минут мне тренер кидал с лодки бутылки с водой и специальное спортивное питание.

Большую часть заплыва Руслану сопутствовала хорошая погода. Но в последние пять часов штиль сменил штормовой ветер.

- Я уже смутно соображал. В голове была одна мысль, «главное добраться до берега», - вспоминает Руслан.

Теперь у Руслана есть памятная медаль. Фото: Руслан Фахрутдинов

Сопровождающие приняли решение финишировать в лодке, так как был риск, что Руслан травмируется в темноте.

- Я пал совершенно без сил и просто лежал, у меня была только одна мысль: доплыл, живой, - делится воспоминаниями Руслан.

Теперь у уральского пловца-экстремала есть медаль от марафона GrandSwim Series в категории «без гидрокостюма», а на ленте красуется не только название награды, но и указано расстояние – 100 километров. Теперь на постаменте на берегу Ладожского озера красуется табличка с именем Руслана Фархутдинова.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по спортивной медицине Михаил Чулошников:

- В данной ситуации атлет наверняка был подготовленный. Любитель на такое бы не пошел. В принципе, если он раньше преодолевал такие дистанции или близкие к ним - риска для здоровья нет. Главное, чтобы следил за здоровьем, регулярно проходил углубленный медицинский осмотр. С гидрокостюмом или без, в любом случае к таким нагрузкам и условиям надо серьезно готовиться. Любители должны воздержаться от подобных повторений.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru