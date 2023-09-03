В Екатеринбурге 24-летний байкер погиб после жуткой аварии с фургоном

Молодой человек умер в больнице. Фото: telegram-канал Злой Екб
В Екатеринбурге молодой мотоциклист скончался после аварии с фургоном. Жуткое ДТП произошло вечером 2 сентября возле ТЦ «Дирижабль». Молодой человек влетел в фургон, после чего его мотоцикл загорелся вместе с ним и его пассажиром. Прохожим удалось спасти байкера и пассажира из огня до приезда скорой.
По данным ГИБДД, виновником аварии оказался водитель фургона.
- Водитель Ford при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по главной, - сообщали ранее в ведомстве.
В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и пассажир: оба 1999 года. С тяжелыми травмами их доставили в 36-ю больницу.
Позднее в отделении пропаганды ГИБДД по Свредлловской области сообщили, что врачам не удалось спасти водителя мотоцикла.
- К сожалению, врачам не удалось его спасти. Пассажир жив, о его состоянии ничего не известно, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ведомстве.
Сегодня, 3 сентября, 17-летняя девушка впала в кому после того, как на большой скорости влетела в столб. Девушка села за руль «девятки», не имея водительских прав. В ДТП также пострадали двое пассажиров.
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