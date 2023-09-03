В Екатеринбурге 24-летний байкер погиб после жуткой аварии с фургоном

Молодой человек умер в больнице. Фото: telegram-канал Злой Екб

В Екатеринбурге молодой мотоциклист скончался после аварии с фургоном. Жуткое ДТП произошло вечером 2 сентября возле ТЦ «Дирижабль». Молодой человек влетел в фургон, после чего его мотоцикл загорелся вместе с ним и его пассажиром. Прохожим удалось спасти байкера и пассажира из огня до приезда скорой.

По данным ГИБДД, виновником аварии оказался водитель фургона.

- Водитель Ford при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по главной, - сообщали ранее в ведомстве.

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и пассажир: оба 1999 года. С тяжелыми травмами их доставили в 36-ю больницу.

Позднее в отделении пропаганды ГИБДД по Свредлловской области сообщили, что врачам не удалось спасти водителя мотоцикла.

- К сожалению, врачам не удалось его спасти. Пассажир жив, о его состоянии ничего не известно, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

Сегодня, 3 сентября, 17-летняя девушка впала в кому после того, как на большой скорости влетела в столб. Девушка села за руль «девятки», не имея водительских прав. В ДТП также пострадали двое пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Урале погиб школьник после линейки 1 Сентября. В Каменске-Уральском подросток погиб после школьной линейки (подробнее)

«Не пьет и не курит»: соседи рассказали о велосипедисте, обвиняемом в убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского. На Урале соседи предполагаемого убийцы 16-летней школьницы не верят в его вину (подробнее)