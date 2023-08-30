По основной версии, Анастасия задушила детей поясом от халата Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве дочки и двух сыновей, окончательно признали невменяемой. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала свекровь задержанной Надежда Петрова. По версии следствия, в ночь на 26 декабря Анастасия задушила поясом от халата полугодовалую дочку, а также ее братьев 10 и 15 лет.

На первом допросе (в статусе подозреваемой) Анастасия признала вину. Но позже отказалась от показаний. По данным «КП-Екатеринбург», Анастасия пояснила, что странности в семье начались 16 декабря. Якобы муж Вячеслав стал видеть бесов. А потом просил супругу бить его, чтобы избавляться от них. После этого у Анастасии стали появляться галлюцинации. Иногда ей казалось, что она идет по пустыне.

Мать детей работала инспектором в МУГИСО Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Девочка и младший сын были задушены во сне. Старшего она разбудила. Поговорила с ним. Объяснила, что «другого выхода у них нет». Что только так она сможет изгнать бесов. И что семье «пора в рай». Также мальчику предлагался выбор остаться в живых и жить «вместе с отцом и его бесами», - рассказывал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Первая психолого-психиатрическая экспертиза была завершена в середине лета. Повторную проводили уже в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Ранее отец Анастасии высказывал версию, что его дочь мог отравить муж.

- Никакого культа у них не было. Никакой особенной веры у них не было. В доме было лишь две иконы: одну подарила я на свадьбу, вторую – мама Насти. Жили они очень хорошо. Наркотиков там не было. Ее отец видел внуков раз в год. Внуки на каникулах жили у меня. А он даже не появлялся. За всю жизнь не купил ни одной шоколадки, ни мороженого. А сейчас его считают «бедным дедушкой», - заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Надежда Петрова.

После убийства Анастасия сообщила о преступлении своей матери Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют информацию о результатах экспертизы. Ожидается, что прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к Анастасии принудительных мер медицинского характера.

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