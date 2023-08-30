Послание потомкам и гигантский значок: в Екатеринбурге показали содержимое Капсулы времени

Капсула в виде цилиндра выполнена из нержавеющей стали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 30 августа 2023 года торжественно открыли Капсулу времени с приветом из прошлого 50-летней давности. Ее заложили в Историческом сквере 18 ноября 1973 года в 250-й день рождения Свердловска.

Это то. что нам оставили предки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Содержимое саркофага, выполненного из нержавеющей стали, торжественно открыли в присутствии мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и комиссии, в которую также вошли заместитель начальника Управления культуры Любовь Бондаренко, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, а также специалисты Уральского завода химического машиностроения, на котором и был изготовлен корпус Капсулы.

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев вместе с другими сотрудниками музея при помощи гаечного ключа раскрутили болты.

Саркофаг достали накануне 300-летия уральской столицы, а затем транспортировали в Музей истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объект расположился на специальном постаменте и обрамлен лентой с символикой юбилея города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зал, в котором также присутствовали журналисты и приглашенные гости, тут же окутал стойкий запах металла и толстого советского полиэтилена, в который были упакованы предметы в Капсуле.

Капсуул вскрыли директор МИЕ Игорь Пушкарев и историк Евгений Бурденков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предварительно, из Капсулы времени достали 24 предмета. Это книги с пейзажами Свердловска, «Люди и дела Уралмаша», «Ленин об Урале», «Золотые звезды свердловчан», «Уральская школа техников», «50 лет УПИ» и другие. Подшивка газеты «Вечерний Свердловск» и журнал «Уральский следопыт» за ноябрь 1993 год. Сказы Бажова, пленка с радиозаписью с выступлением первой женщины-мэра Анны Бочкаревой и гигантский наградной значок к 250-летию города.

Из Капсулы времени достали 24 предмета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капсулу времени вскрыли в МИЕ Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Празднование 300-летие было самым ожидаемым событием. Сегодня мы посмотрели, что нам оставили наши предшественники. Меня лично заинтересовала почётная грамота к 250-летия Екатеринбурга и приглашение на праздник, на котором тогда выступил известный танцор Махмуд Эсамбаев. Я был на его концерте. Конечно, все записи и документы еще предстоит изучить, - рассказал Алексей Орлов.

В будущем содержимое Капсулы времени станет частью экспозиции Музея истории Екатеринбурга. Историки внимательно изучат все, что положили в нее горожане, жившие в Свердловске 50 лет назад.

На открытие Капсулы времени пришел мэр Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 12 октября будет в Музее истории Екатеринбурга будет открыта выставка с содержимым Капсулы времени. Будет работать до 18 ноября. До открытия нам предстоит не только работа по изучению документов, но и реставрационная, - рассказал директор Музея истории Екатеринбурга.

Мэр Алексей Орлов зачитал письмо потомкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Письмо свердловчанам 21 века. Его зачитал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Дорогие потомки, свердловчане 21 века, к вам обращаем наше письмо. Уральский богатырь, вставший на границе Европы и Азии, символизировал растущую мощь российского государства. Он рожден был заводами, и поныне является могучим Городом-заводом, Городом-тружеником. Славен наш Свердловск революционными традициями, вся история его – это история становления рабочего класса, борьба трудящихся за экономическое и социальное освобождение.

Письмо потомкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старый Екатеринбург был известен железоделательным производством, гранильным и ювелирным искусством. Наше поколение, на долю которого выпало закладывать экономическую основу коммунизма, не только укрепило славу исконных уральских отраслей промышленности, но и освоило выпуск сложнейших видов современной продукции. Около 200 промышленных предприятий города, лучшие из которых носят на своих знаменах Ордена Родины, изготовляют на своих производствах прокатные станы и турбины, гидрогенераторы, ткани и обувь. В 50 странах мира известны изделия со свердловской маркой.

За годы советской власти расцвета достигли наука, культура и искусство. Своими производственными успехами, своим боевым и трудовым вкладом в историческую Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне мы, свердловчане, заслужили право остаться в памяти будущих поколений, - зачитал послание глава города.

Содержимое капсулы времени 1973 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомни, саркофаг достали накануне 300-летия уральской столицы, а затем транспортировали в Музей истории Екатеринбурга.

А 18 ноября, в исторический день рождения города, на том же самом месте будет заложена новая Капсула времени. Ее вскроют уже наши потомки, также через 50 лет. Она уже почти готова. От предшественницы новая капсула отличается формой и материалом. Сделана она из карбона. При этом имеет вид куба со срезанными гранями. Вопрос о том, что положить в нее, все еще открыт.

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