Екатеринбуржцы решат, что нужно положить в капсулу времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 6 августа 2023 года жители Екатеринбурга могут принять участие в опросе, который касается капсулы времени. Горожанам предлагается ответить на несколько вопросов про наполнение капсулы. Также они могут придумать, какое послание написать потомкам.

- Каждый житель Екатеринбург может стать частью истории, - рассказывают в Администрации города.

Опрос проводится на платформе “Активный Екатеринбург”.

Уже 18 августа, накануне Дня города, в Екатеринбурге вскроют капсулу времени, заложенную на Плотинке 50 лет назад. Ну а позже – 18 ноября – на том же месте будет заложена новая капсула. Вскрыть ее можно будет так же лишь через 50 лет. А в конце июня “КП-Екатеринбург” рассказывала, как будет выглядеть новая капсула времени.