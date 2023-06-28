Новую капсулу времени в Екатеринбурге делают из материала для космических кораблей

Новую капсулу сделали из карбона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 18 августа, накануне Дня города, в Екатеринбурге вскроют капсулу времени, заложенную на Плотинке 50 лет назад. Ну а позже – 18 ноября – на том же месте будет заложена новая капсула. Вскрыть ее можно будет также лишь через 50 лет. Сегодня, 28 июня, журналистам показали, как она выглядит.

СДЕЛАНА ИЗ СОВРЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

Габариты ее будут такими же, как у старой капсулы времени, но визуально она все-таки будет отличаться. У старой – цилиндрическая форма. Новая же ближе к форме куба со срезанными гранями. Другое кардинальное отличие – она сделана не из стали, как предшественница, а из карбона.

Шахматный узор на корпусе повторяет тот, что можно увидеть на старой капсуле Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Карбон, или же углепластик, это легкий, но очень прочный материал. Он в пять раз прочнее стали, но при этом легче, - объясняет исполнительный директор компании, изготавливающей новую капсулу времени Сергей Дегай. – Углепластик сейчас применяется при производстве космических кораблей, ракетостроении, в беспилотных аппаратах и самолетах. Из него делают крылья и фюзеляж, например.

Если сильно упростить, то карбон, это ткань, сплетенная из нитей, синтезированных из углерода при помощи особых химических процессов. Из него не только крылья для самолетов можно делать, но и простые бытовые вещи, вроде чехлов для смартфонов.

Ее корпус украшают эмблема города и логотип 300-летия Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЕСИТ ОКОЛО 20 КГ

В использовании карбона заложен символизм. Прежняя капсула времени делалась из самого инновационного материала своей эпохи. Новая также сделана из того, что актуально сейчас.

- Сама капсула по габаритам приближается к предшественнице – около 1,4 метра в высоту и 66 сантиметров в диаметре, - добавляет Сергей Дегай. - Судя по архивным фотографиям, узор на старой капсуле был в выполнен в виде шахматной доски. В связи с этим для покрытия капсулы мы выбрали углеродное волокно, которое повторяет этот рисунок с целью показать преемственность и переход от традиционных материалов к современным полимерным композитам.

Из карбона сейчас делаются не только беспилотники и космические аппараты, но и чехлы для телефонов, или, например, такие сувениры в виде каски Фото: Алексей БУЛАТОВ

До завершения капсулы еще много времени. Сегодня, например, ее покрывали специальным лаком при помощи распылителя, чтобы поверхность блестела и была гладкой. Плюс лак навсегда прикрепит к поверхности символы Екатеринбурга. Изнутри ее на секции решено было не делить. То есть внутри будет просто пустое пространство, куда можно будет положить не только бумажные послания к потомкам, но и технологии современности, например флешки с информацией, какие-то сувениры, книги, фотографии… На сайте капсула300.екатеринбург.рф сейчас как раз мэрия собирает предложения от горожан – что отправить через нее людям, которые будут жить в Екатеринбурге спустя 50 лет.

- Сейчас весит капсула около 15-20 килограмм. На ней пока не хватает такелажных крепежей, но они добавят к ее весу не более одного килограмма, - уточняет Сергей Дегай. – Толщина стенок – около 5 мм.

Один из плюсов материала, из которого сделана капсула - он не подвержен коррозии. Также капсулу делают герметичной, чтобы сохранить содержимое от влаги.

Сам корпус уже готов. Осталось покрыть лаком и поработать над интерьером капсулы Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ЧТО БУДЕТ СО СТАРОЙ КАПСУЛОЙ?

Александр ДУМЧИКОВ, и.о. заместителя директора по научно-экспозиционной деятельности Музея истории Екатеринбурга:

- Старая капсула была произведена в экспериментальном цехе «НИИхиммаш». Она была заложена в 1973 году и являлась частью архитектурно-скульптурной композиции, посвященной рождению города в Историческом сквере. Все это проектировал архитектор Петр Деминцев. По его задумке, капсула 1973 года должна была отражать историю того Свердловска, в эпоху которого она закладывалась. Туда были заложены книги о городе, песни о городе, фильмы о городе, статьи и прочее. Возможно, внутри даже лежат статистические данные для служебного пользования. По крайней мере, такие слухи есть. Также внутри есть интересные фильмы, такие как «5 минут в вытрезвителе» или «процесс суда, записанный на видеопленку». 18 августа будет извлечена старая капсула. Ее передадут в Музей истории Екатеринбурга и там историки начнут изучать ее содержимое. Возможно, впоследствии будет организована выставка.

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