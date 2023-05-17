Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскрыл, когда на Плотинке заложат новую капсулу времени

Алексей Орлов рассказал, когда будет вскрыта капсула времени, заложенная в 1973 году, и когда произойдет закладка новой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург готовится вскрыть капсулу времени, заложенную на Плотинке в 1973 году, то есть ровно 50 лет назад. Сегодня, 17 мая, глава города Алексей Орлов рассказал, какой будет процедура. Во-первых, капсулу вынут из земли 18 августа, то есть за день до празднования Дня города.

- Сам люк от капсулы и материалы, которые содержатся в ней, потом отправятся в Музей истории Екатеринбурга, - объяснил Алексей Орлов. - Надо будет нашему Музею истории Екатеринбурга активно поработать с этими материалами. Сама капсула большая. По свидетельствам очевидцев, внутри даже есть аппаратура для того, чтобы просмотреть записи, которые были заложены в ней.

Ну а 18 ноября в этом же месте будет заложена уже новая капсула времени. Размеры ее планируют сделать такими же, но материал использовать более современный.

Люк от старой капсулы времени после вскрытия отправится в музей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Новая капсула будет из карбона. Она будет примерно такого же размера, как и предыдущая капсула, - объясняет глава Екатеринбурга. – Закладывать капсулу будем на 50 лет, чтобы ее вскрыли в год 350-летия нашего города. О послании к потомкам говорить рано. Надо сначала посмотреть, что написано в предыдущем послании 1973 года, чтобы соблюсти традицию. Также планируем положить в капсулу аппаратуру для просмотра современных фото и видео, так как через 50 лет технологии могут быть уже другие.

В Екатеринбурге, кстати, заработал официальный сайт, где горожане могут оставить предложение – что еще можно положить в капсулу времени.

По словам главы Екатеринбурга, новую капсулу времени заложат 18 ноября - в исторический день рождения города Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас много предложений, например, можно положить в капсулу проект Генерального плана, который мы будем принимать. Так мы покажем будущим поколениям, как сегодня сообщество архитектурное, урбанисты, жители видят развитие города до 2045 года, - сказал Алексей Орлов. - Может быть и смартфон положим туда. Это предмет нашего времени. А через 50 лет, наверное, уже другие средства связи будут.

На встрече присутствовал и уральский режиссер Алексей Федорченко. Он поделился воспоминаниями о том, как 50 лет назад при нем закладывалась капсула времени, которую скоро вскроют.

Капсулу на Плотинке заложили в 1973 году. А вскроют через 50 лет - в 2023-м Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я был зрителем. Я сидел на плечах у папы, чтобы увидеть, как ее закладывают, - вспомнил Алексей Федорченко. - Мои одноклассники тоже здесь присутствовали. Но подойти к капсуле невозможно было. Все, кто здесь был, линейка из октябрят, они видели только спины зрителей. Правда, я был маленький и на меня закладка капсулы мало впечатления произвела тогда. Меня больше волновал холод, который здесь был. Помню, был городской конкурс рисунка по всем школам. Не знаю, вдруг там и моя картинка лежит?