В Екатеринбурге достали Капсулу времени, но решили не вскрывать

Капсула времени была заложена в 1973 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно 50 лет назад в Историческом сквере была заложена Капсула времени. И вот ее наконец-то достали! Эпоха полвека назад была другая. Люди жили в городе тоже в основном другие. Но теперь у нас есть возможность получить от них своеобразный «Привет из прошлого».

Вокруг капсулы времени была построена сцена с ограждением. Еще за полчаса до церемонии вокруг него образовалась толпа в несколько тысяч человек.

Тысячи горожан пришли на вскрытие Капсулы времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие собрались у перил на проспекте Ленина прямо на Плотинке, надеясь увидеть, как будут вскрывать капсулу. Из-за этого вип-гостям даже сложно было пройти к сцене. Люди расступались неохотно.

- Говорят, капсулу на лебедке поднимут над землей, и еще два дня она будет тут висеть - все смогут ее увидеть, - рассказал мужчина, зажатый в мокрой от пота толпе. Солнце в этот момент припекало особенно сильно.

Церемония началась в четвертом часу дня в пятницу, 18 августа. Сначала рабочие с помощью крана убрали тяжелый люк, на котором написано указание, когда капсулу надо вскрывать, а затем из углубления в земле вынули цилиндрической формы «футляр», сделанный из стали.

Церемония началась в 15 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капсулу вели в 15.10. Ее подняли над сценой на лебедке под крики "Выше! Выше!".

Вскрывать ее сегодня не будут. Она два дня будет висеть на сцене, чтобы все смогли сфотографироваться с ней.

После этого Капсула времени и все ее содержимое отправится в Музей истории Екатеринбурга. Историки внимательно изучат все, что положили в нее горожане, жившие в Свердловске 50 лет назад. После этого в музее сделают экспозицию со всем, что в ней хранилось.

Ну а 18 ноября, в исторический день рождения города, на том же самом месте будет заложена новая Капсула времени. Ее вскроют уже наши потомки, также через 50 лет. Она уже почти готова. От предшественницы новая капсула отличается формой и материалом. Сделана она из карбона. При этом имеет вид куба со срезанными гранями. Вопрос о том, что положить в нее, все еще открыт.

Исторический кадр - именно так проходила закладка Капсулы времени 50 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

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