Опекунше грозит до 20 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Защита 34-летней Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве опекаемого Далера, обжаловала продление срока содержания под стражей до 26 ноября. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. При этом служители Фемиды не раскрывают статьи обвинения из уголовного дела Наумовой. Ожидается, что к концу рабочей недели апелляционная жалоба поступит в Свердловский областной суд.

- 28 августа была подана апелляционная жалоба адвокатом Калегиной, - пояснили в Ленинском районном суде.

Ранее «КП-Екатеринбург» сообщала, что следствие ужесточило одну из статей. Три недели назад опекунше было предъявлено обвинение по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего с особой жестокостью». Позже информацию об этом подтвердил адвокат Сергей Шамсутдинов, представляющий интересы родного отца мальчика.

- Основной объём следственных действий выполнен. Наумова считает, что ее нет смысла больше держать за решеткой. Хочет вернуться домой по месту прописки, к мужу, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Гараж, в котором лежал труп Далера, находится в 300 метрах от дома Вероники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь супруг Вероники не стал комментировать возможное освобождение жены.

- Никто ее на свободу не выпустит, - кратко пояснил Александр Наумов.

Напомним, что малыш Далер и его старшая сестра воспитывались в семье Наумовых с 2019 года. 26 июня Вероника сообщила в полицию о «пропаже» мальчика, заявив, что мальчик сбежал из квартиры на Вторчермете. Несколько сотен волонтеров и полицейских три дня искали Далера. Но в ночь на 29 число опекунша призналась, что еще в декабре спрятала тело мальчика в гараже.

Позже уголовные дела также возбудили на заведующую садика, куда ходил Далер (статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». А также на специалиста службы опеки и попечительства (статья 293 УК «Халатность»). Также выяснилось, что в семье Наумовых уже погибали дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пускай сидит в СИЗО»: муж опекунши Далера подает на развод (подробнее)

Заведующую садика, где учился малыш Далер, отстранили от работы (подробнее)

Судьба опекунши погибшего Далера оказалась в руках сестры мальчика (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru