Салют начался около полуночи Фото: Олег ГАЛИМОВ

Праздничный фейерверк над акваторией Городского пруда в день 300-летия стал кульминацией торжеств в честь 300-летия Екатеринбурга.

Салют пришлось сначала перенести на полчаса из-за затянувшихся торжеств в День города – на нескольких площадках прошли масштабные концерты, представления, театрализованные постановки. Но в назначенное время - в 23:15 фейерверк так и не начался из-за концерта "Дискотеки Авария". Но, когда закончился концерт, фейерверк так и не начался.

Салют стал кульминацией праздника Фото: Олег ГАЛИМОВ

Праздник посетили сотни тысяч жителей Екатеринбурга и гостей города. Ближе к 23 часам вся набережная Городского пруда, а также открытые площадки в центре уральской столицы заняли люди, которые пришли семьями посмотреть праздничный фейерверк. Людям пришлось ждать больше часа.

Перед салютом зрителям презентовали оригинальное световое лазерное шоу на Макаровском мосту. Первые залпы салюта прогремели только в 23:56 под бурные возгласы горожан. Продолжался салют всего десять минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Историческом сквере заработал музыкальный фонтан к 300-летию Екатеринбурга. Светомузыкальное шоу с акробатами прошло вечером 18 августа (подробнее)

Историю Екатеринбурга показали в музыкальной постановке с шаманом и Шахриным. В честь 300-летия Екатеринбурга на сцене показали уникальный спектакль (подробнее)

Шахрин променял бары на репетиции, а Клава Кока зарабатывала в метро: к 300-летию Екатеринбурга звезды рассказали о жизни в родном городе. «Уральский пельмень» Вячеслав Мясников и звезда «Универа» Сергей Пиоро поделились яркими историями в День города (подробнее)