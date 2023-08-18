В Историческом сквере заработал музыкальный фонтан к 300-летию Екатеринбурга

Горожане увидели яркое световое шоу с живой музыкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самом центре Екатеринбурга, в Историческом сквере, 18 августа вновь заработал светомузыкальный фонтан. Еще с весны этого года шла его масштабная реконструкция. Открытие было запланировали специально к 300-летию Екатеринбурга. Горожане увидели яркое световое шоу с живой музыкой, которое началось в 21:30. Первыми на сцену вышел эстрадно-симфонический оркестр Imperials. Музыканты исполнили мировые рок-хиты.

Первыми на сцену вышел эстрадно-симфонический оркестр Imperials Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Новый, мультимедийный, самый крупный фонтан стал одним из совместных проектов. Над ним трудилось множество инженеров. Для меня большая честь передать сегодня от фонтана этот символический ключ, - заявил заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов, передавая главе Екатеринбурга Алексею Орлову ключ от фонтана.

После вступительной речи Алексея Орлова началась церемония открытия фонтана, в которой участие принял и полпред Владимир Якушев.

Метровые струи воды в перемешку с огнём поднялись в воздух под завораживающее шоу акробатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно в 21:54 фонтан торжество запустили. Метровые струи воды в перемешку с огнём поднялись в воздух под завораживающее шоу акробатов. Артисты словно синхронизировались с «танцем» фонтана, пока на фоне играл свои хиты хедлайнер Пётр Дранга.

На фоне играл свои хиты хедлайнер Пётр Дранга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Струи воды фонтана переливались разными цветами под музыкальный ритм, завораживая многочисленных зрителей.

Артисты словно синхронизировались с «танцем» фонтана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светомузыкальный фонтан, который подстраивался под ритм своими струями воды, впервые заработал в 2013 году к 290-летию Екатеринбурга. Показываем, как преобразилась достопримечательность в Историческом сквере.

Струи воды фонтана переливались разными цветами под музыкальный ритм Фото: Алексей БУЛАТОВ

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