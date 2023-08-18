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18 августа 2023 18:02

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере

В Екатеринбурге открылся светомузыкальный фонтан, в историческом сквере