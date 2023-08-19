Хобби Франсуа Нджелассили – футбол, которым он занимался много лет. Фото: читатель "КП-"

В Екатеринбурге ранним утром в круглосуточном ресторане быстрого питания на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева убили 32-летнего Франсуа Нджелассили – темнокожего аспиранта, который приехал в уральскую столицу из Габона.

Кто убил аспиранта из Габона в Екатеринбурге

Между Франсуа и компанией молодежи произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки один из участников достал острый предмет и ударил им 32-летнего аспиранта. После этого группа молодых людей оперативно покинула кафе, а сотрудники вызвали мужчине бригаду врачей. В машине скорой помощи аспирант скончался от потери крови.

Как стало известно «КП-Екатеринбург» 19 августа – опытные сотрудники уголовного розыска и следственного комитета смогли вычислить и задержать предполагаемого убийцу аспиранта.

По возбужденному уголовному дела по статье 105 УК РФ ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.

- Преступление было совершено в ходе драки. Никакой расовой вражды и ненависти там не было, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург». В течение ближайших 48 часов обвиняемому в убийстве изберут меру пресечения.

По информации «КП-Екатеринбург», потерпевшей по уголовному делу могут признать сестру Франсуа Нджелассили. Вечером 19 августа девушка прилетит в Екатеринбург, чтобы дать показания. В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют убийство африканца.

Франсуа Нджелассили приехал в Россию из Габона много лет назад, он прекрасно знал русский язык. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кем был убитый африканец из Екатеринбурга

По данным «КП-Екатеринбург», Франсуа Нджелассили приехал в Россию из Габона много лет назад, он прекрасно знал русский язык, получил здесь высшее образование, и учился на последнем курсе аспирантуры в Уральском федеральном университете имени Ельцина по специальности Экономика.

Хобби Франсуа Нджелассили – футбол, которым он активно занимался много лет. Сначала играл за команду города Реж, а потом перешел в команду УрФУ.

- Он хорошо проявлял себя как человек, и как игрок. Внутри коллектива был одним из лидеров. Всегда всех поддерживал, давал грамотные советы, - рассказал «КП-Екатеринбург» игрок Ural State Warriors Максим Аксенов.

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