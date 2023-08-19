Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы Фото: читатель «КП»
По данным «КП-Екатеринбург», сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета задержали убийцу аспиранта УрФУ из Габона. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы. Франсуа Нджелассили был зарезан утром 18 августа в ресторане на перекрестке 8 Марта - Малышева.
- Преступления было совершено в ходе драки. Никакой расовой вражды и ненависти там не было, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург». В течение ближайших 48 часов обвиняемому в убийстве изберут меру пресечения.
Ожидается, что следствие будет ходатайствовать об аресте предполагаемого убийцы. Заседание пройдет в Ленинском районном суде Екатеринбурга. По информации «КП-Екатеринбург», потерпевшей по уголовному делу могут признать сестру Франсуа Нджелассили. Вечером 19 августа девушка прилетит в столицу Среднего Урала, чтобы дать показания.
В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют убийство африканца.
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