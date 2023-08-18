Чуть не попал под машину: на улице в Екатеринбурге заметили питона

Местные жители переживают за оказавшегося на улице питона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Вторчермета утром 18 августа были крайне удивлены, посмотрев на окно одного из домов на улице Эскадронной. По решетке, закрывавшей его, полз…питон!

- Чья жена сбежала? Заберите, пожалуйста. Может, на самовыгуле, - шутят местные жители в группе во «ВКонтакте» «Район Вторчермет - Екатеринбург».

А кто-то даже предложил придержать змея до вечера, то есть поймать и взять на так называемую передержку.

- Могу вечером заехать, забрать, а то жаль, погибнет, - написал один из подписчиков.

Питона сняли на видео. На кадрах видно, что огромная змея явно не испугалась улицы и, спустившись с окна, поползла дальше. Позже ее уже заметили на проезжей части. Беднягу чуть не задавил грузовик! Он остановился прямо перед питоном. После едва не случившейся аварии змея передумала переползать дорогу и вернулась на тротуар.

О дальнейшей судьбе питона пока ничего не известно.

Напомним, три года назад жители Екатеринбурга испугались, что из цирка сбежали слоны, заметив их прямо на трамвайных путях. Однако позже выяснилось, что это артисты прошлой шоу-программы. Их просто вывели погулять, заявили тогда в Екатеринбургском цирке.

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