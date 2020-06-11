Это был питон: в Екатеринбурге гаишники устроили погоню за пьяным водителем с колумбийским Кокаином

Около двух часов ночи на Уралмаше полицейские устроили погоню за подозрительной «копейкой». Ее водитель промчался мимо патруля ДПС, несмотря на требование остановиться.

- Водитель автомашины ВАЗ-2101 попытался скрыться. Но в районе дома 61 по улице Кировоградской попал в ДТП. Полицейские задержали водителя, который имел признаки опьянения, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Удирая от нарушителей, автомобиль попал в ДТП. Но оказалось, что в машине водитель ехал не один. На пассажирском сидении ВАЗа расположился метровый питон.

- Это Кокаин, - представил пассажира водитель «копейки». – Колумбийский питон.

Колесо на машине нарушителя после ДТП оказалось вывернуто. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

С вывернутым после аварии колесом машину эвакуировали на штрафстоянку, но самостоятельно доставать питона полицейские побоялись и вызвали на место специалиста по рептилиям Евгения Чащина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784395" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге полиция поймала пьяного водителя, который вез колумбийского питона по кличке Кокаин.Видео: Евгений Чащин

- Утром 11 июня со мной связалась ветеринарный врач Орджоникидзевского района. Она сказала, что нужно осмотреть змею. Рептилия находилась в машине, водитель которой был задержан полицейскими, - рассказал Евгений «КП-Екатеринбург». - Представители полиции обратились к врачам с просьбой проверить состояние рептилии и поместить ее на передержку, чтобы она не пострадала и не погибла.

В природе такие змеи распространены в тропических и экваториальных районах американского континента и питаются мелкими животными.

Евгений Чащин предоставил «КП» видео, на котором снят момент того, как из машины извлекали питона.

- Дефект верхней челюсти, в связи с неправильным содержанием. Кожа – пересушена, дефект правой ноздри. По пятибалльной системе состояние змеи на три с минусом, - уточнил Евгений после того, как достал змею из машины.

Кстати, хозяином Кокаина оказался ранее судимый 57-летний местный житель. Его отвезли в дежурную часть отдела полиции № 15 для разбирательства.

Владельцем Кокаина оказался этот мужчина. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 12.26 КоАП Российской Федерации за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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