2020-06-11T14:32:55+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания пьяного екатеринбуржца, отбивавшегося от гаишников колумбийским питоном

Полицейские опасались, что змея может оказаться ядовитой [видео]
Евгений СТОЯНОВ
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Хозяин "копейки" по имени Сергей оказался нетрезвым. Фото: сриншот видеоХозяин "копейки" по имени Сергей оказался нетрезвым. Фото: сриншот видео
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В распоряжении «КП»-Екатеринбург» появилось эпичное видео как гаишники задержали на Уралмаше пьяного водителя с колумбийским питоном. Сергей сначала пытался угнать от полицейских на своей «копейке». Погоня закончилась, когда водитель не справился с управлением, налетел на поребрик и вывернул колесо.

Но каково же было удивление полицейских, когда вместо законного требования покинуть автомобиль, Сергей замахнулся на них метровым питоном. Стражам порядка пришлось вооружиться палкой, чтобы змея не дай Бог не укусила.

Пьяный екатетеринбуржец отбивался от гаишников питоном по кличке Кокаин.Видео: читатель "КП"

- Возьми змею за шею, - советуют полицейским прохожие.

- Вот ты такой умный, иди и возьми сам! - возмущается на видео гаишник.

В итоге Сергея усадили в патрульный автомобиль. А чтобы справиться со змеей на место ДТП пришлось вызывать специалиста по рептилиям. Оказалось, что состояние у колумбийского питона по кличке Кокаин состояние весьма плачевное.

- Дефект верхней челюсти, в связи с неправильным содержанием. Кожа – пересушена, дефект правой ноздри. По пятибалльной системе состояние змеи на три с минусом, - уточняет эксперт по змеям Евгений Чащин.

Сейчас змея находится в питомнике на передержке. А ее хозяин получил штраф за езду в пьяном виде.

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Это был питон: в Екатеринбурге гаишники устроили погоню за пьяным водителем с колумбийским Кокаином. Евгений Чащин предоставил «КП» видео, на котором снят момент того, как из машины извлекали питона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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