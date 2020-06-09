«Безобиден как ребенок»: из квартиры в Екатеринбурге сбежала двухметровая змея

- Сбежала змейка (Амурский полоз). Не ядовит, не кусается. Безобиден как ребенок. Может попасть в квартиру или быть во дворе, - говорилось в объявлении, размещенном на одном из домов на улице Высоцкого.

Еще в объявлении сообщались отличительные особенности «змейки». Ее длина составляет 1,8 метра, а окрас тела – черный с серыми и желтыми полосами.

Объявление разместил жилец дома по имени Андрей. Оказалось, что полоз по кличке Игорь живет у него в квартире уже 3,5 года. 8 июня змей неожиданно исчез.

- Это был его первый побег (и надеюсь, что последний). Что он удрал - моя вина - забыл запереть на лоджии окна или убрать змея в террариум, - объясняет Андрей в разговоре с "Комсомолкой".

Игорь уполз с 12-го этажа, видимо, он сделал это через окно.

- После того, как я расклеил объявления на подъездах, мне позвонил сосед с 16-го этажа. Сказал, что ночью видел змея, ползущим по его лоджии и дальше по стене на чердак. Подумал, что увидел "глюк", - вспоминает Андрей, как вышел на след своего питомца.

Утром Андрей обшарил чердак и нашёл Игоря. Змей расположился среди телевизионных кабелей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784011" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге двухметровая змея сбежала из квартиры.Видео: предоставлено владельцем змеи Андреем

Найти Игоря удалось уже на следующий день. Оказалось, что Игорь забрался на чердак и притаился там среди проводов. Нашел своего любимца Андрей. Сейчас полоз уже находится дома.

3,5 года. Возраст чуть больше 4-х лет. Длина около 2х метров. Побег первый (надеюсь и последний). Что удрал - моя вина - забыл окна на лоджии запереть или в террариум убрать. Удрал с моего 12-го этажа, видимо, через окно по вертикальной стене. После расклейки объяв на подъездах, позвонил сосед с 16-го и сказал, что ночью змея видел, ползущим по лоджии и дальше по стене на чердак. Подумал - глюк. Я с утра обшарил чердак и нашёл его, но достать не мог. С 4-м каналом поднялись и.. Повезло! Вышли там, где он высунулся.