2020-06-09T15:44:21+03:00
Происшествия

«Безобиден как ребенок»: из квартиры в Екатеринбурге сбежала двухметровая змея

Амурский полоз по кличке Игорь улизнул с балкона, где для него было оборудовано жилище
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Амурский полоз в длину 1,8 метра. Фото: скриншот видео, предоставленного владельцем змеиАмурский полоз в длину 1,8 метра. Фото: скриншот видео, предоставленного владельцем змеи
Изменить размер текста:

- Сбежала змейка (Амурский полоз). Не ядовит, не кусается. Безобиден как ребенок. Может попасть в квартиру или быть во дворе, - говорилось в объявлении, размещенном на одном из домов на улице Высоцкого.

Еще в объявлении сообщались отличительные особенности «змейки». Ее длина составляет 1,8 метра, а окрас тела – черный с серыми и желтыми полосами.

Объявление разместил жилец дома по имени Андрей. Оказалось, что полоз по кличке Игорь живет у него в квартире уже 3,5 года. 8 июня змей неожиданно исчез.

- Это был его первый побег (и надеюсь, что последний). Что он удрал - моя вина - забыл запереть на лоджии окна или убрать змея в террариум, - объясняет Андрей в разговоре с "Комсомолкой".

Игорь уполз с 12-го этажа, видимо, он сделал это через окно.

- После того, как я расклеил объявления на подъездах, мне позвонил сосед с 16-го этажа. Сказал, что ночью видел змея, ползущим по его лоджии и дальше по стене на чердак. Подумал, что увидел "глюк", - вспоминает Андрей, как вышел на след своего питомца.

Утром Андрей обшарил чердак и нашёл Игоря. Змей расположился среди телевизионных кабелей.

В Екатеринбурге двухметровая змея сбежала из квартиры.Видео: предоставлено владельцем змеи Андреем

Найти Игоря удалось уже на следующий день. Оказалось, что Игорь забрался на чердак и притаился там среди проводов. Нашел своего любимца Андрей. Сейчас полоз уже находится дома.

3,5 года. Возраст чуть больше 4-х лет. Длина около 2х метров. Побег первый (надеюсь и последний). Что удрал - моя вина - забыл окна на лоджии запереть или в террариум убрать. Удрал с моего 12-го этажа, видимо, через окно по вертикальной стене. После расклейки объяв на подъездах, позвонил сосед с 16-го и сказал, что ночью змея видел, ползущим по лоджии и дальше по стене на чердак. Подумал - глюк. Я с утра обшарил чердак и нашёл его, но достать не мог. С 4-м каналом поднялись и.. Повезло! Вышли там, где он высунулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Работникам уральского МУПа задолжали пять миллионов
Встреча с неизведанным: MAMONT приглашает искателей приключений
За выходные на свердловских трассах поймали 150 пьяных водителей
В Нижнем Тагиле на рубль подорожает проезд в трамвае
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Дорожники нанесли новую разметку на 2,6 тысяч километров уральских трасс
Вышли на финишную прямую: в Шарташском парке построили спортплощадки и поля для мини-футбола
Врачам ГКБ №40 Екатеринбурга подарили новые рентгенаппараты для COVID-пациентов
Ставки ниже: УБРиР сделал ипотеку доступнее
Как будут работать санатории в Екатеринбурге и Свердловской области: рассказывает вице-губернатор
Свердловская область вышла на плато по числу заболевших коронавирусом
Клиенты СвЖД смогут доставлять небольшие партии грузов в «грузовых шаттлах»
Стало известно, когда в Свердловской области появится вакцина от COVID-19
Устроил бизнес на дому: в Екатеринбурге поймали наркоторговца
Уральца будут судить за плагиат чужого бренда
В Екатеринбурге скорректировали бюджет на 2020 год