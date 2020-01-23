2020-01-23T15:09:13+03:00
Дом. Семья

Перекрыли трамвайные пути: в Екатеринбурге два слона сбежали из цирка

Один из них захотел искупаться в снегу, а другой устроить ДТП [ВИДЕО]
Юлия СТАЛИНА
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Беглецов было двое. Фото: "Екатеринбург №1"Беглецов было двое. Фото: "Екатеринбург №1"
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Екатеринбург на несколько мгновений превратился в джунгли. Все потому что по центру города, как ни в чем не бывало, разгуливали слоны. Два гиганта удрали из цирка. Один из них побежал прямо к трамвайным путям и перегородил дорогу составу. А второй решил искупаться в снегу.

- Ничего необычного, просто слон гуляет по улице 8 Марта, - пишут очевидцы в группе «Екатеринбург №1».

Оказалось, что это артисты прошлой шоу-программы. Их просто вывели погулять, заявили в Екатеринбургском цирке.А чтобы слоники не натворили делов, за ними следили сотрудники полиции.

В Екатеринбурге прямо около цирка прогуливается слон.

- Сотрудники ГИБДД оказывали помощь работникам цирка во время поимки животных — перекрывали движение транспортных средств на выезде из цирка, обеспечивая, тем самым, безопасность на дороге, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас животных, которые наделали шум в городе, уже отвели обратно в вольеры.

Из Екатеринбургского цирка сбежали два слона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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