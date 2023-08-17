«Учитель имеет право на отдых!»: ученики заступились за преподавателя, которого затравили из-за фото с Моргенштерном*

Олег Орлов на фото с Моргенштерном*(Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России). Фото: группа "Признавашки Каменск-Уральский"

Простой учитель физкультуры в небольшом городе Каменск-Уральский стал местной знаменитостью благодаря одному фото из отпуска. Правда слава оказалась не такой, о которой все мечтают. 54-летнего Олега Орлова из общеобразовательной школы «Аксиома» затравили в соцсетях за фото с кумиром молодежи Моргенштерном* (Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России).

ФОТО С ИНОАГЕНТОМ

- Вот так может себе позволить отдыхать рядовой госслужащий школы №41 «Аксиома» Каменска-Уральского. Вот это реформа образования! Да и его фото с иноагентом «Моргенштерном», сбежавшим за границу (фактически предателем родины) ему, похоже, нравится. Потом, конечно, будет детям в школе рассказывать про патриотизм, - написал анонимный возмущенный житель города в группе «Признавашки Каменск-Уральский» во «Вконтакте».

Автор поста прикрепил ту самую злополучную фотографию, на которой Олег Орлов стоит рядом с репером. Сам Моргенштерн* (Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России) больше года не живет в России. Встретить короля «хайпа» преподавателю удалось в турецком Кемере, куда он ездил с семьей. Физрук школы Каменск-Уральского на снимке улыбающийся и загорелый, вот только после напасти критикующих, скандальное фото пришлось удалять.

То самое скандальное фото с Моргенштерном*(Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России). Фото: группа "Признавашки Каменск-Уральский"

Супруга Олега Орлова ответила на вопросы «КП-Екатеринбург» об этом случае кратко: «Тема закрыта. Просим ее не поднимать». Сам Олег Орлов не ответил на запрос редакции.

Между тем, ученики Центра образования «Аксиома» встали на защиту учителя физкультуры. В комментариях практически не было сторонников автора поста. Все они призывали «сплетника» заняться своей личной жилью.

ДЕЛ БОЛЬШЕ НЕТ? ЗАЙМИТЕСЬ СОБОЙ

- Как надоело читать: «учитель уехал в отпуск, учитель купил квартиру, у учителя новая машина, учитель выложил фото! Как он вообще смеет жить после этого». Дел больше нет? Займитесь собой! А то, что учитель на все берет кредиты и платит их по 20 лет, как, впрочем, многие из вас, не хотите написать? – говорит одна из комментаторов скандального поста Ирина.

Также многие уверены, что за пределами школьных стен любой учитель имеет право ездить, куда захочется, и фотографироваться с тем, кто ему нравится.

- Вот людям заняться нечем, какая вам разница, где человек отдыхает и с кем фоткается, это его личное право. И причем здесь школа? Он в отпуске, и вообще никого не касается его личная жизнь, - возмущается в комментариях Юлия.

Воспитанники Олега Орлова все как один уверенно заявляют: их учитель физкультуры - лучший учитель в мире. Таких комментариев под скандальной фотографией накопилось приличное количество.

- Это лучший преподаватель по физкультуре, потому что мне была привита любовь к спорту, способность не останавливаться и не сдаваться, идти до конца. Он всегда ставил справедливые оценки: не завышал и не занижал. Привил все навыки и дал лучшие знания по спорту, благодаря ему я сейчас учусь в спортивном вузе ПГУФКСиТ в городе Казань, - рассказывает «КП-Екатеринбург» бывшая ученица Олега Орлова Любовь.

По ее словам, именно благодаря занятиям по физкультуре она до сих пор сдает все нормативы на «отлично», а спортивный вуз выбрала из-за большой любви к спорту, который привил именно этот школьный учитель.

- Олег Орлов очень хороший учитель физкультуры и в принципе хороший человек. Половину школы он научил играть в какие-либо виды игр, ученики его уважают и любят. Я уверен, что любой школьный учитель имеет право и на отдых, и на фотографии с теми, с кем захочется, - говорит «КП-Екатеринбург» ученик школы «Аксиома».

В самой школе давать какие-либо официальные комментарии пока отказываются.

*Моргенштерн - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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