Девушка мечтала быть учителем Фото: читатель «КП»

В Каменске-Уральском готовятся к похоронам 16-летней Дарьи (имя изменено – прим.ред), которую нашли мертвой вечером 9 августа. Сутками ранее выпускница 9 класса вернулась на электричке из Екатеринбурга, куда ездила подавать документы в педагогический колледж. В 23:01 Даша вышла на станции и отправилась домой пешком.

Автобусы уже не ходили, и девочка сообщила в своем telegram-канале, что ей предстоит долгая дорога до дома. Во многом из-за этого сообщения смерть Даши до сих пор кажется странной.

- Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня, - написала школьница в 23:05.

Последнее сообщение девушки Фото: читатель «КП»

Однако до дома Даша так и не дошла. 9 августа в 20:17 ее мама обратилась в полицию, спустя несколько часов ее тело обнаружили в овраге в лесополосе. При этом телефона при ней не было, его до сих пор ищут полицейские. По словам друзей школьницы, telegram-канал был удален. Кем именно – до сих пор неизвестно.

По словам отца девушки, он не знал, что Даша пойдет домой пешком.

- Сейчас я жалею о том, что не контролировал весь ее маршрут в тот день. Думал, что приедет не последней электричкой. Мы разговаривали, когда она шла домой. Сказала - перезвонит, когда дойдет. Она не просила забрать ее или денег на такси, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец несовершеннолетней Александр.

Ранее следователь СК сообщил Александру, что предварительной причиной смерти стала передозировка синтетическим наркотиком. Точный химический состав вещества станет известен лишь через месяц.

- Почему мать обратилась через сутки? Она живет своей жизнью. У нее новый муж. Дети подросли уже. Расслабилась. Она не знала, что дочка уехала в Екатеринбург. 9 августа пришла домой и поняла, что ее не было, - добавил Александр.

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появилось видео с камер видеонаблюдения. На кадрах Даша играет с собакой, которую встретила в лесу. На них девочка спустя три часа после прибытия на электричке. Известно, что Даша в этот момент снимала видео, которое отправила своему парню.

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