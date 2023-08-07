В Екатеринбурге обвиняемые в гибели от паленой водки 44 человек получили реальные сроки

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о группе бутлегеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Муж пришел 6 октября вечером домой и сразу лег спать, - рассказывает следователям на видео убитая горем женщина. - Я слышала, что в половине четвертого утра он вставал, а потом я его обнаружила уже днем. Он уже умер.

Это показания убитой горем Галины. Ее муж скончался в октябре 2021 года после употребления ядовитого алкоголя. С такой же бедой тогда столкнулись родные еще 43 человек, умерших от массового отравления.

После того, как два года назад количество погибших от выпивки в Екатеринбурге стало расти день ото дня, председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход расследования дела на личный контроль.

Чкаловский районный суд огласил решение по делу о гибели 44 человек от суррогатного алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге следствие вышло на восемь человек, причастных к тому, что опасный алкоголь появился на прилавках магазинов. Под уголовное преследование попали шесть мужчин и две женщины (одна из них не дожила до суда. По данным следствия, ее смерть не носит криминального характера. - Прим. ред.)

В понедельник, 7 августа, шестеро обвиняемых предстали перед Чкаловским районным судом, чтобы услышать приговор.

ОТ ВЫПИВКИ ОТКАЗЫВАЛИ ОРГАНЫ

По версии следствия, у каждого из обвиняемых была своя роль в том, как алкоголь добирался до покупателей. Они обвинялись по статьям УК РФ «Хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух или более лиц», «незаконный оборот спиртосодержащей продукции» и «незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6,5 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они действовали с лета 2020 года по осень 2021-го. Одни играли роль поставщиков. Другие были посредниками. Третьи продавали паленую выпивку жителям Екатеринбурга с прилавка. До сентября 2021 года люди от их товара не погибали. Но затем содержание ядовитых примесей превысило критическое количество. Как позже показали лабораторные исследования, в нелегальный алкоголь попал метанол.

По сути это смертельный яд, который из-за внешнего вида и запаха легко спутать с обычным спиртом, который человек может употреблять. Метанол опасен даже в маленьких количествах. И если человеку, употребившему его, повезет выжить, то, скорее всего, он всю жизнь будет страдать от катастрофического ущерба, нанесенного организму: слепоты, глухоты, отказа некоторых внутренних органов.

Лишь часть обвиняемых во время заседания находились в камере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отравление опасной выпивкой в октябре 2021 года получил 51 человек. Из них 44 погибли. Эти люди жили в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах города.

В ходе следствия было допрошено больше 100 свидетелей. Объем материалов уголовного дела превысил 60 томов.

- Следствию пришлось столкнуться с рядом сложностей, таких как значительное количество обвиняемых, и тем, что фигуранты на протяжении расследования пытались уйти от ответственности и ввести следствие в заблуждение, представляя зачастую неверную информацию о своей роли в совершенных преступлениях, - прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. - Но тем не менее Следственным комитетом при оперативном сопровождении ФСБ и полиции собран комплекс доказательств.

Приговор по делу о гибели 44 человек от паленого алкоголя в Екатеринбурге был оглашен 7 августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

СУД ОГЛАСИЛ РЕШЕНИЕ

На заседании лишь четверо обвиняемых находились в камере. Остальные разместились в зале суда. Суд признал подсудимых виновными и назначил им разные сроки лишения свободы в зависимости от того, какую роль они играли.

- Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6,5 лет, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. - При этом минимальный срок в 3 года одному из подсудимых назначен условно, остальным – в виде реального лишения свободы, на срок от 5,5 до 6,5 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В областном полицейском Главке отметили, что для раскрытия этого дела сыщикам из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями пришлось много раз отправляться в служебные командировки в Башкирию, Пермский край и Самарскую область. Там они собирали доказательства.

- Представители МВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета провели свыше 20 обысков, в рамках которых было изъято более 8 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества, - прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Тщательным проверкам, пока шло расследование, в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь» подверглись все торговые точки, в том числе рыночные комплексы Среднего Урала, где дополнительно конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата. Все изъятое в рамках оперативных мероприятий полиции передано для временного хранения и последующей утилизации.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова:

- Чкаловский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных стороной обвинения, вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых местных жителей. Это шесть мужчин и одна женщина. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они признаны виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 238 УК РФ «Хранение, перевозка и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которая повлекла причинение смерти двум и более гражданам».

Кроме того, они признаны виновными по статье 171.3 УК РФ «Незаконный сбыт спиртосодержащей продукции в крупном размере без соответствующей лицензии».

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем представлены доказательства того, что с лета 2020 года по осень 2021 года осужденные, выступая посредниками, перевозчиками и реализаторами спиртосодержащей продукции, и осуществляли ее незаконный сбыт на территории города Екатеринбурга.

В частности, они привозили эту жидкость на рынок по улице Патриса Лумумбы, где сбывали ее гражданам. Эта жидкость содержала в себе метанол в концентрации, которая превышала предельно допустимые значения и являлась небезопасной для жизни и здоровья граждан.

В результате употребления данной жидкости 51 человек пострадал, из них 44 человека погибли. В ходе судебных прений участники судебного заседания, в том числе и сами осужденные, выдвигали разные версии. Кто-то из них говорил, что только перевозил жидкость и не знал, что в ее составе находится. Другие говорили о том, что они фактически сбывали жидкость в качестве антисептика и не подозревали, что граждане будут употреблять ее внутрь.

Некоторые выдвигали версии, не отрицая факт ее реализации, отрицали сам факт того, что именно от этой жидкости люди погибли.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы шестерым мужчинам от 5,5 лет лишения свободы до 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. И только женщина, которая признала свою вину, ей назначено условное наказание с испытательным сроком на 3 года.

Гособвинение в ходе судебных прений просило для всех реальные сроки лишения свободы от 5 до 10 лет. Прокуратура в течение установленных законом 15 суток изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования либо отсутствия таковых.

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