До прошлой осени схема по продаже спирта не давала сбоев, но потом уральцам начали продавать партию с повышенным содержанием метанола Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Череда трагедий накрыла столицу Урала во второй половине прошлого года, когда сразу в нескольких городах региона от паленой водки стали умирать люди. В общей сложности жертвами опасного спирта стали 44 человека.

Следователи СК установили причастных к распространению отравы – перед судом предстанут шесть мужчин и одна женщина. Паленую водку продавали в Ленинском, Верх-Исетском и Чкаловском районах города.

- В период с лета 2020 по осень 2021 годов указанные лица в разном качестве были задействованы в незаконном обороте спиртосодержащей продукции, конечными потребителями которой являлись жители города Екатеринбурга, - пояснил первый заместитель руководителя Следственного комитета по Свердловской области Анатолий Надбитов.

До сентября 2021 года схема незаконного оборота паленого спирта не давала каких-либо сбоев. Но потом они запустили в оборот партию, где концентрация метанола превысила норму в 0,05%.

- От употребления данной недоброкачественной продукции пострадал 51 человек, 44 из которых погибли, - добавил Анатолий Надбитов.

Для того, чтобы выйти на след банды, полицейские и следователи провели более 20 обысков и изъяли более 8 тысяч литров спирта. В октябре по обвинению в распространении метанола были арестованы Надир Мамедов, Армен Аветисян и Анар Айвазов. Сейчас силовики не раскрывают имена тех, кто входил в состав группировки по распространению водки.

В октябре по обвинению в распространении паленой водки были арестованы трое южан Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Тщательным проверкам, пока шло расследование, в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь» подверглись все торговые точки, в том числе рыночные комплексы Среднего Урала, где дополнительно конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата, - рассказал официальный представитель областного главка Валерий Горелых. -

Продавцам опасного спирта предъявлены обвинения по ч.3 ст.238 УК «Хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц», ст.171.3 УК «Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и ст.171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Реже был пойман таксист, который продавал паленую водку в преддверии Нового года. В итоге три женщины из свердловского города скончались от суррогатного алкоголя.

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