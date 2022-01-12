В Свердловской области три женщины скончались от паленой водки

В Следственном комитете пока не разглашают подробности трагедии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области три жительницы Режа стали жертвами паленой водки. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, женщины скончались в период с 16 по 28 декабря прошлого года.

- Первой жертве было 44 года. Ее доставили в больницу 15 числа, а через сутки она умерла. Причиной смерти было отравление неустановленным веществом. В ночь на 20 декабря скончалась 53-летняя женщина, после употребления суррогатного алкоголя она впала в кому. 28 декабря умерла 41-летняя женщина. В ходе исследования мочи у всех был обнаружен метанол, - сообщил источник «КП».

Полиция выяснила, что женщины покупали алкоголь у местного таксиста. Сейчас его разыскивают. По предварительной информации, он продавал паленую водку под этикетками брендов «Абсолют» и «Застолье».

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Напомним, что осенью Средний Урал накрыла волна отравления паленой водкой. На данный момент известно о задержании троих фигурантов уголовного дела.