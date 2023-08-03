Разработчик лекарств от рака и трактористка: кто среди уральских красавиц поборется за титул «Мисс Екатеринбург – 2023»

Девушки рассказали о себе организаторам "Мисс Екатеринбург". Фото: страница Евы Кирнос во "Вконтакте"/страница Евы Казанцевой во "Вконтакте"

До финала общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург – 2023» остается ровно две недели. Он пройдет 17 августа в Историческом сквере, на главной сцене Дня города со звездным ведущим Дмитрием Хрусталевым.

На официальном сайте проекта 3 августа стартовало голосование за титул «Мисс зрительских симпатий», за которое поборются 16 уральских красоток. Среди них и спортсменки, и профессиональные танцоры, экономисты и юристы.

Перед стартом онлайн-голосования конкурсантки немного рассказали о себе. Показываем главных красавиц Екатеринбурга.

Ева Казанцева, 23 года

Ева увлекается баскетболом, плаванием, ездой на квадроцикле. В свободное от учебы в УрГУПС на экономиста работает на мебельной фабрике. А в планах – открыть приют для собак.

- Я родилась в Новоуральске, но с самого детства живу в Екатеринбурге. В 7 лет начала заниматься баскетболом. Сейчас у меня первый взрослый разряд по баскетболу, профессионально играю в закрытой лиге. В 16 лет я сдала на права тракториста-машиниста, чтобы официально водить квадроцикл. Мечтаю объездить весь мир и покорить Эльбрус, - делится о себе Ева.

Ева Казанцева мечтает открыть приют для собак. Фото: страница Евы Казанцевой во "Вконтакте"

Екатерина Канина, 21 год

Екатерина увлекается легкой атлетикой, танцами, фотографией. В планах на будущее стать судьей по уголовным делам.

- Четыре года назад поступила в УрГЮУ и переехала в Екатеринбург из Туринска. В детстве меня отдали в ансамбль народного танца, где я прозанималась 12 лет. Это была моя отдушина, - вспоминает девушка. - Когда поступала в УрГЮУ, четко понимала, что хочу быть следователем, распутывать дела и наказывать преступников.

Екатерина увлекается танцами, фотографией. Фото: страница Екатерины Каниной во "Вконтакте"

Ева Кирнос, 23 года

Ева студентка УрФУ, на направлении химической технологии. Увлечений много: конный спорт, моделинг, танцы. Работает в лаборатории на кафедре органический и бимолекулярной химии. Хочет стать разработчиком лекарственных препаратов.

- Сейчас я продолжаю обучение в магистратуре на кафедре технологий органического синтеза. Уже пятый год работаю в лаборатории и занимаюсь разработкой биологически-активных соединений против рака, - говорит Ева Кирнос.

Ева хочет стать разработчиком лекарственных препаратов. Фото: страница Евы Кирнос во "Вконтакте"

Ксения Брагина, 19 лет

Учится в РАНХиГС, профессионально занималась художественной гимнастикой. Сейчас Ксения увлекается танцами, работает волонтером на различных мероприятиях. В мечтах у девушки стать тренером по художественной гимнастике или преподавателем танцев.

Ксения профессионально занималась художественной гимнастикой. Фото: страница Ксении во "Вконтакте"

Анна Киселева, 23 года

Анна учится в УрГЮУ. Увлекается спортом и путешествиями. Работает smm-специалистом в сфере моды. Хочет основать бренд одежды для женщин.

Анна увлекается спортом и путешествиями. Фото: страница Анны во "Вконтакте"

Алена Козлова, 18 лет

Алена родом из Сысерти учится в ЕКТС, гостиничное дело. Юная красавица уже более 15-ти лет занимается танцами. Недавно занялась йогой, моделингом. Хочет стать психологом, продолжить работать моделью.

Алена более 15-ти лет занимается танцами. Фото: страница Алены во "Вконтакте"

Алена Конюшко, 21 год

Алена учится в УрГПУ на преподавателя физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Занимается легкой атлетикой, КМС по шахматам.

- Мне осталось учиться еще год, но я точно знаю, что потом пойду в магистратуру – хочу законченное полное высшее образование. Я бы хотела стать министром спорта РФ, - рассказывает конкурсантка.

Алена занимается легкой атлетикой, КМС по шахматам. Фото: страница Алены во "Вконтакте"

Александра Кузнецова, 21 год

В этом году Александра закончила учебу в УрГЭУ. Девушка уже участвовала в конкурсе в 2021 году. Увлекается игрой на фортепиано, работает ретушером. Планирует развиваться в ретуши в качестве специалиста и преподавателя.

Александра увлекается игрой на фортепиано. Фото: PR-служба Гильдии строителей Урала

Владлена Куприянова, 24 года

Владлена поступила в УрФУ на кафедру теплофизики, специальность «Металлургия». Окончила с красными дипломами бакалавриат и магистратуру. Но со временем девушка поняла, что работа инженером-проектировщиком – это не совсем ее призвание, и вернулась в танцы, чем занималась еще до поступления в вуз. В будущем хочет открыть федеральную сеть детских развивающих центров.

Владлена получила диплом по специальности «Металлургия». Фото: страница Владлены во "Вконтакте"

Феона Ласорыб, 19 лет

Феона учится в колледже УГЛТУ, на факультете землеустройства. Увлекается футболом – играет как нападающий футбольной команды университета. Хочет стать PR-специалистом или бренд-менеджером.

Феона увлекается футболом. Фото: страница Феоны во "Вконтакте"

Алиса Мещакова, 24 года

Алиса получила красный диплом в УрГЭУ, на факультете менеджмента. Затем также окончила и магистратуру, а теперь учится в аспирантуре. Увлекается баскетболом, балетом, рисованием. Планирует стать основателем детского развивающего центра.

Алиса увлекается баскетболом. Фото: страница Алисы во "Вконтакте"

Рада Плотникова, 19 лет

Рада учится в РГППУ, экономика и управление. Увлекается танцами, рассказывает, что путешествовала по всей России с командой, со своей программой народных и классических танцев. Хочет стать свадебным организатором. Попасть на конкурс «Мисс Екатеринбург» было ее давней мечтой.

Рада мечтала попасть на конкурс "Мисс Екатеринбург". Фото: страница Рады во "Вконтакте"

Алиса Савина, 21 год

Алиса родом из Магнитогорска, но уже три года живет в Екатеринбурге и учится на архитектора. Мечтает стать классным специалистом. А пока увлекается кастомом одежды и рисованием портретов.

Алиса учится на архитектора. Фото: страница Алисы во "Вконтакте"

Екатерина Трубникова, 22 года

Екатерина четыре года назад приехала в Екатеринбург из Челябинска. В этом году окончила РАНХиГС по специальности «юриспруденция». Около десяти лет занималась эстрадными танцами и вокалом. Сейчас работает стилистом и моделью.

- Если стану «Мисс Екатеринбург», буду популяризировать город, потому что мне очень нравится здесь жить. Я очень люблю скверы и парки, хотела бы развивать это направление. У меня на примете уже есть один пустырь, который можно было бы превратить в парк, - говорит Екатерина.

Екатерина работает стилистом и моделью. Фото: страница Екатерины во "Вконтакте"

Ксения Федорова, 19 лет

Сейчас Ксения учится на специальности «Международный и корпоративный менеджмент» в УрФУ. А раньше, с 4 до 13 лет занималась балетом в театре «Щелкунчик» и хотела стать супербалериной. Но в 13 лет я получила травму, которая начала развиваться. Поэтому решила всерьез заняться учебой, но и спорт не забросила. Хочет стать хорошим специалистом в своей профессии.

Ксения занималась балетом в театре «Щелкунчик». Фото: PR-служба Гильдии строителей Урала

Любовь Федотова, 23 года

Любовь приехала в уральскую столицу из небольшого города на Ямале. Поступила в УрФУ на культуролога. После четырех лет учебы пошла в магистратуру, но решила поменять направление и выбрала управление эффективностью бизнеса. Сейчас работает в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. В будущем мечтает стать министром культуры РФ.

Любовь мечтает стать министром культуры РФ. Фото: PR-служба Гильдии строителей Урала

Как уже говорили организаторы конкурса, в честь 300-летия уральской столицы финал пройдет в новом формате – он будет открытым. Победительница конкурса получит много внимания и двухкомнатную квартиру в центре города.

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