«Потеряли родителей в пожаре»: россияне помогли двум сестрам, оставшимся без крыши над головой

22-летняя Диана и 9-летняя Даша потеряли родителей в пожаре. Фото: предоставила героиня публикации

В декабре 2022 года сестры Сергеевы потеряли в пожаре родителей и остались без крыши над головой. 22-летняя Диана оформила опекунство над 9-летней Дашей и уволилась с работы, чтобы быть рядом с ней. Денег на новое жилье и вещи не было. Но неожиданно для сестер на их просьбу о помощи откликнулись не только жители по всей России, но и уральские меценаты.

«ДОМ СГОРЕЛ ЗА СЧИТАНЫЕ МИНУТЫ»

Родители Дианы и Даши погибли 14 декабря 2022 года. В тот день Даша гостила у тети, а Диана была дома с мужем – девушка съехала от родителей пять лет назад.

Родители сестер всегда заботились о девочках и делали все, чтобы они в чем не нуждались. Фото: предоставила героиня публикации

- Мне позвонили соседи и сообщили, что у нас горит баня. Я рванула домой, но когда приехала, от дома почти ничего не осталось. Отделка была из пенопласта, поэтому он сгорел за считаные минуты. Тела родителей обнаружили в доме пожарные, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Диана.

Девушка жила с мужем в съемной квартире, где кроме кровати толком не было никакой мебели. Сама Диана работала продавцом, а ее муж разнорабочим. После трагедии старшей сестре пришлось уволиться, чтобы быть рядом с младшей.

От дома родителей почти ничего не осталось. Фото: предоставила героиня публикации

- Когда я оформляла опекунство, психолог сказала, что сейчас Даше важно не оставаться одной. Ей и, правда, было очень тяжело. Из-за стресса сестренка много болела. Только сейчас она стала больше улыбаться и радоваться жизни, - рассказывает Диана Сергеева.

«ПОМОЩЬ БЕСЦЕННА»

После смерти родителей муж Дианы открыл сбор средств в соцсетях. Сестрам помогали жители из разных уголков России.

- Люди отправляли деньги, отдавали теплые вещи. У Даши ведь совсем ничего не осталось – ни одежды, ни учебников. На средства, которые нам присылали, мы смогли не только организовать похороны, но и купить Даше вещи, постельное белье и даже мебель в комнату. Эта помощь для нас бесценна, - рассказывает старшая сестра.

Сестер поддержали жители со всех уголков России, а также уральские меценаты. Фото: предоставила героиня публикации

Первое время Диана вместе с мужем и сестрой жила на съемной квартире. Но вскоре старший брат девочек на безвозмездной основе предоставил им свою двухкомнатную квартиру, которая на тот момент пустовала.

- А потом знакомая, которая тоже потеряла жилье в пожаре, рассказала, что ей очень помог Фонд святой Екатерины. Я подала заявку, но не надеялась, что что-то получится. А когда мне позвонили представители фонда, расплакалась от счастья, - улыбается девушка.

Диана оформила опекунство на младшую сестру. Фото: предоставила героиня публикации

Диане и Даше помогли купить двухкомнатную квартиру в соседнем селе, где живут родственники сестер и находится школа Даши, в которую девочке раньше приходилось ездить на автобусе. Сергеевы уже потихоньку обустраивают жилье, но переберутся туда немного позже.

- Мы раньше никогда не нуждались в помощи. Родители одевали нас с иголочки и обеспечивали всем, чем нужно. Поэтому, когда мамы с папой не стало, я больше всего мечтала, чтобы моя сестренка снова ни в чем не нуждалась. Теперь у нас есть свое жилье, у нее своя комната. Теперь у нее точно будет светлое будущее, - с улыбкой говорит Диана.