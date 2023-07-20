Кыргызская Республика - страна кочевников и небесных гор. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

Лето в разгаре. Но вот разобраться с отпуском в этом году не так-то просто. Особенно, если хочется отправиться за пределы России. Привычные направления стали в разы дороже, а прямые перелеты в некоторых случаях и вовсе не доступны. В поисках новых впечатлений «Комсомолка» отправилась в Кыргызстан.

НА ИНТЕРНЕТ НЕ ЖАДНИЧАЙ

В аэропорту Бишкека (столица Кыргызстана) местные молодые люди сразу же предлагают купить SIM-карту с безлимитным Интернетом на месяц. Цена – 550 сом. В переводе на наши деньги – 550 рублей (курс сейчас почти 1 к 1). Мальчишки готовы принять и рубли. Отказываюсь, ведь в аэропорту все втридорога. И зря.

Путешествуя в Кыргызстане, нужно быть готовым к долгим переездам. Фото: Антон БУЦЕНКО

Из Бишкека до Иссык-Куля почти 300 километров и четыре часа езды. В Кыргызстане в целом нужно быть готовым к долгим переездам. Неважно лежит этот путь в Каракол, в горы, или нужно добраться от северного берега Иссык-Куля к южному – в запасе у вас всегда должно быть пару часов на дорогу.

Доступ в Интернет в Кыргызстане больше как необходимость. Не смотря на активное развитие туризма, здесь не встретить зазывал, какими богат тот же Сочи. Они не стоят на каждом углу и не заманивают прокатиться на катере по озеру или совершить конную прогулку в горы. Хочешь посмотреть местные красоты - Интернет в помощь. В Сети или приложениях для туристов можно найти местных гидов либо заказать трансфер. В Интернете можно купить и билет на шатлл бас, который не так давно запустили из Бишкека в Каракол (стоимость всего 550 сом в одну сторону, а это 400 км пути!).

Озеро Иссык-Куль называют жемчужиной Кыргызстана. Фото: Антон БУЦЕНКО

Поэтому на второй день я все-таки купила в ларьке SIM-карту с безлимитным интернетом на неделю за 240 сом. Но к тому времени роуминг «сожрал» у меня уже чуть больше 1000 рублей (вот так сэкономила!).

ВКУСНО - И ТОЧКА!

Мы были в дороге уже второй час, когда наш сопровождающий Эдиль протянул мне белесый твердый шарик, похожий на мел.

- Попробуй. Это курут.

- Что-то сладкое?

- Кыргызы - народ кочевой. А кочевые люди суровые. Они сладкое не едят. В основном – соленое и кислое.

Гостеприимство кыргызов не знает границ. Фото: Антон БУЦЕНКО

Вкус специфический, будто съел затвердевший кефир. Но кефир тут не пьют. Вместо него есть айран – традиционный кисломолочный напиток, который хорошо утоляет жажду.

А еще в Кыргызсане много мяса. Без него не обходиться ни одно застолье. Тут тебе и манты, и плов, и бешбармак (тесто с мелко нарезанным мясом и луком), и куурдак (мясо с картошкой) и многое другое. Большое влияние на местную кухню оказали уйгуры и дунгане, переселившиеся из Китая. Например, в Караколе обязательно нужно попробовать пряный холодный суп ашлянфу «по-каракольски». Говорят, это местный бренд и готовить его умеют в каждой семье.

Для кыргызов честь принимать гостя у себя дома. Фото: Антон БУЦЕНКО

Порции в кафе такие, что уже первым блюдом можно наесться до отвала. Кыргызы народ гостеприимный.

- Мясо обычно подают в конце застолья. Когда все уже сытые. Это делается для того, чтобы гости забрали его с собой и дома угостили близких. Для этого под дно блюда даже специально подкладывают пакеты, - рассказывает Эдиль. – Едят баранину, конину, говядину. Мясо чаще всего отваривают.

Не садятся кыргызы за стол и без хлеба. Традиционные лепешки готовят в тандыре. Везде подают борсоок – сдобу из дрожжевого теста, которую едят со свежей сметаной или медом. И это очень вкусно! Как знала, куда надо лететь, когда каждое утро просыпаюсь с мыслью о похудении. Кстати в Кыргызстане почетно иметь лишний вес – значит, живешь в достатке и питаешься хорошо.

Борсоок – сдобу из дрожжевого теста едят со свежей сметаной или медом. Фото: Антон БУЦЕНКО

ЖЕМЧУЖИНА КЫРГЫЗСТАНА

Иссык-Куль. Большая часть туристов приезжает в Кыргызстан именно для того, чтобы увидеть это безграничное озеро. Оно поражает своими масштабами.

- У нас, как в Турции: справа – горы, слева – море, - гордятся местные.

Протяженность по береговой линии Иссык-Куля составляет 688 километров. От моря озеро отличается лишь своей прохладой. Потому и сезон на Иссык-Куле короткий: конец июня – начало сентября. Прогревается оно более-менее только к июлю. Зато вода прозрачная, словно слеза. И слегка солоноватая. И если в эти дни на побережье Черного моря уже аншлаг и давка, как в маршрутке в час-пик, то на Иссык-Куле дышишь полной грудью. Складывается ощущение полного уединения с природой.

Иссык-Куль - второе по величине высокогорное озеро в мире. Фото: Антон БУЦЕНКО

«Это будет в июле на Иссык-Куле…» - это слова из песни, которую я услышала, будучи в Кыргызстане еще в 2012 году. Вот и сейчас слова из хита разлетаются над гладью озера во время прогулок на теплоходе. За 11 лет в этой стране много что изменилось, но кое-что осталось прежним. В том числе и санатории с претензией на советский шик. Цены приятные (от 2000 сом за ночь), но атмосфера – будто вернулся в прошлое. Впрочем, многие из санаториев сейчас восстанавливают. В их числе и самый известный - «Голубой Иссык-Куль».

В Иссык-Куле воде прозрачная и солоноватая. Фото: Антон БУЦЕНКО

На северном берегу озера уже остроили множество современных гостиничных комплексов с возможностью размещения в гостевых домиках или апартаментах, как, например, в «Капризе», Talisman Village или Raduga West. На их территориях предлагают и водные развлечения. За прогулку на гидроцикле в течение 7 минут попросят всего 1000 сом (для сравнения в Сочи такое удовольствие стоит от 2500 рублей). За часовой круиз на теплоходе с видом на величественные вершины Тянь-Шаня - всего 500 сом. В Сочи за 40 минут морской прогулки отдашь от 1200 руб.

Национальное музыкальное шоу. Фото: Антон БУЦЕНКО

НОЧЬ В ЮРТАХ

Лучший способ приобщиться к культуре и традициям кочевой страны – провести ночь в юрточном лагере. Мне довелось побывать в таком на южном берегу Иссык-Куля. Излюбленное место у европейцев. Потому и цены соответствующие: 3500 сом за койко-место в юрте и трехразовое питание. Вода ледяная, удобства - на улице, но впечатлений масса.

Юрточный лагерь на южном берегу Иссык-Куля. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

- Наша главная концепция - мы не раздаем Wi-Fi. Туристы, приезжающие к нам, должны сделать перезагрузку, - улыбается хозяйка лагеря Жылдыз Асанакунова.

Местные говорят, что северный берег – это отдых для любителей комфорта - там и гостиницы, и ночные клубы. Южный – для тех, кто предпочитает дикие пляжи и ночи в палатках. Пока вдоль южного берега даже нет хорошей дороги – она находится на стадии строительства.

Юрточный городок на горном пастбище. Фото: Антон БУЦЕНКО

Зато именно здесь находится геопарк Тескей. Вот уж где природа не пожалела творческих сил, создавая невероятную красоту. Ландшафт сказочный. Скалистые горы образуют живописные каньоны и завораживающие рельефы. Чтобы увидеть красные долины с горными озерами из юрточного лагеря можно совершать конные и велосипедные прогулки. Коренные жители бьются за сохранение всей этой красоты, но пока из 44 геологических наследия на берегу Иссык-Куля, в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО внесен только каньон «Сказка».

Скалы 7 братьев Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

По дороге в джайлоо Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

ДЖАЙЛОО

Еще одно место, где можно почувствовать силу природы и испытать на себе кочевую жизнь - это джайлоо. Новое направление в туризме. Когда ты оказываешься в труднодоступных местах в горах в условиях примитивного быта. Здесь можно переночевать в юртах, наслаждаясь звездным небом, послушать удивительные истории местных чабанов, попробовать настоящий плов с бараниной, или совершить конную прогулку в горы с мальчишкой-пастухом за какие-то скромные 800 сом…

Кыргызы до сих пор хранят кочевые ценности и традиции. Фото: Антон БУЦЕНКО

А если повезет – стать свидетелем того, как кочевники занимаются традиционной борьбой на лошадях. Это когда два крепких всадника пытаются стащить друг друга с лошади. Есть у кыргызов и другая излюбленная национальная игра «Кок-бору». В ней уже бьются командами по 5-8 человек. Борьба идет за тушу ягненка. Всадники отбирают ее друг у друга, чтобы закинуть в специальное кольцо. Порой в состязании участвуют целыми поселениями, а на кон ставят машины или несколько голов скота.

В горах Кыргызстана можно увидеть альпийские луга. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

Горная река в джайлоо. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

«НЕБЕСНЫЕ ГОРЫ»

Горы Кыргызстана - любовь всех приезжающих сюда туристов. Они занимают 94 процента всей Республики. В основном это Тянь-Шань (в переводе с китайского «небесные горы»), на юге страны – Памир. Вдохновиться их величием едут любители пеших туров, альпинисты (в Кыргызстане три семитысячника: пик Хан-Тенгри, пик Ленина, пик Победы), и горнолыжники.

Нетронутая природа - одна из причин поехать в Кыргызскую Республику. Фото: Антон БУЦЕНКО

Каракол – крупнейшая горнолыжная база средней Азии. Сюда приезжает много казахов, русских. И тех и других манит не только величие и красота гор, но и цены - от 1000 до 1200 сом на катание. На Новый год, найти гостиницу очень тяжело. Все забронировано. Да, гостиницы есть как на горнолыжной базе, так и в самом городе Каракол, но нехватка мест в пиковый сезон ощущается сильно.

Сноубордисты едут в Каракол за фрирайдом. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

И если раньше туристы всегда прилетали в Бишкек, а оттуда ехали кто на Иссык-Куль (300 км!), а кто в Каракол (400 км!). То с 2016 года можно напрямую прилететь в аэропорт Иссык-Куль, а в этом году дан страт строительству международного аэропорта в Караколе. К тому же, чтобы разгрузить Каракол, возле Бишкека также планируется строительство крупного горнолыжного курорта - Baуtik Mountain Resort. Проект уже облюбовали инвесторы из Франции…

Жеты-огуз или "Разбитое сердце". По легенде два парня боролись за сердце девушки и оба погибли. Сердце девушки было разбито. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

Горное пастбище. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

КСТАТИ

Что посмотреть в Караколе?

Храм Пресвятой Троицы – памятник истории зодчества XIX века. Был заложен одновременно с городом Каракол. Сначала имел войлочный вид (как и юрты), потом его отстроили из дерева, а затем из кирпича. Но после землетрясения 1887 года, храм был разрушен. В 1895 году его начали восстанавливать. Ценность храма - Тихвинская икона Божьей матери, которая была написана на горе Афон специально для центральной Азии, для Свято-Троицкого мужского монастыря на Светлом Мысе. В советские годы, когда храм был разрушен, а икону хотели отдать на переплавку для изготовления ложек, ее спасли местные жители.

Храм Пресвятой Троицы в Караколе. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

Дунганская мечеть начала XX века, построенная китайским мастером Джоу Сы. Уникальность ее в том, что она была построена за три года без единого гвоздя и железного крепления. Есть легенда, что когда дунганская община отказалась платить мастеру, он вынул из основания одну дощечку и мечеть начала складываться. Чтобы не разрушить уникальное строение с Джоу Сы быстренько рассчитались.

Дунганская мечеть начала XX века в Караколе. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что с ценами на жилье?

В Кыргызстане средний чек за одноместный номер (включая завтраки) будет стоить от 2500 сом, тогда как средний чек на номер 5 звезд – около 11 000 сом. Но отелей, которые соответствуют международному уровню 5 звезд пока не так уж и много. Еще в 2012-м был лишь один «ХаяттРидженси», сейчас к ним прибавились Sheraton, Novotel. Да и то найти их можно пока только в Бишкеке.

Горы Кыргызстана - любовь всех приезжающих сюда туристов. Фото: Антон БУЦЕНКО

ВАЖНО!

Как добраться до Кыргызстана?

Летом «Уральские авиалинии» выполняют рейс в аэропорт Иссык-куль из 18 городов: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Владикавказ, Грозный, Иркутск, Калининград, Красноярск, Махачкала, Минеральные воды, Новосибирск, Омск, Сочи, Худжанд, Чита.

Из Екатеринбурга, начиная с 26 июня и до конца октября, выполняются ежедневные рейсы. Стоимость билетов - от 6 907 рублей. Время в полете - 2 часа 40 минут.

Из Домодедово рейсы выполняются с 26 июня до 26 октября - ежедневно. Стоимость перелета - от 15 тысяч рублей. Длительность полета – 4 часа 15 минут.

Привозят из Кыргызстана орехи и сухофрукты. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

В аэропорт Бишкек есть рейсы из 9 городов: Самара, Махачкала, Грозный, Домодедово, Жуковский, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Красноярск. Из Екатеринбурга и Домодедово самолеты летают круглый год ежедневно.

Стоимость билетов из Екатеринбурга начинается от 11 500 рублей. Длительность полета – 2 часа 40 минут.

Из аэропорта Домодедово минимальная стоимость билетов начинается от 12 700 рублей. Время в полете – 4 часа 15 минут.