Владимир Якушев: «Иннопром» показал, что Россия не в изоляции»

Владимир Якушев высоко оценил организацию выставки "Иннопром" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 9 по 13 июля работает тринадцатая международная промышленная выставка «Иннопром-2023», куда съехались представители регионов России и других стран.

О том, кто посетил выставку, какие соглашения на ней заключены и чем важен новый кампус УрФУ в Екатеринбурге в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

- Владимир Владимирович, нынешний «Иннопром» насколько отличается от предыдущих выставок? Несмотря на то, что Россия находится в достаточно плотной изоляции, международную промышленную выставку посетили премьер-министры трех стран.

- Во-первых, премьер-министры трех стран. Это действительно первые. Во-вторых, очень много гостей из-за рубежа. Это говорит о том, что мы не в изоляции. Принципиально важно, что все, кто сегодня приехал – это наши настоящие друзья и партнеры. С этими людьми можно работать и нужно работать.

Очень насыщенная международная повестка. Три премьера приняли участие в обходе, в работе выставки. Обход занял по времени на час больше, чем они планировали по протоколу. Всем было интересно.

Серьезное представительство Белоруссии, серьезное представительно Казахстана, серьезное представительство Китая. Много интересных предложений. И, конечно, нужно говорить о том, что и наш российский бизнес показывает много интересного.

Говоря о технологическом суверенитете, мы видим, что сегодня идет активное движение вперед. Судя по всему, мы идем к историческому максимуму по участникам, отработавшим на этой площадке.

На выставке представили технические новинки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Было важное подписание между Уральским и Западно-Сибирским научно-образовательными центрами. Расскажите, пожалуйста, об этом.

- В Уральском федеральном округе все шесть субъектов принимают участие в работе научно-образовательных центров. У нас есть Уральский НОЦ, куда входят Свердловская, Курганская и Челябинская области, и Западно-Сибирский НОЦ, в котором принимают участие Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Тюменская область. И там, и там наработаны положительные практики. Поэтому это соглашение поможет им боле активно работать.

Они и сегодня обмениваются практиками. Но это соглашение – некая формализация их совместной работы. В наблюдательных советах – все шесть губернаторов. Я возглавляю наблюдательный совет Уральского НОЦ, у нас такая плотная работа.

На этих площадках мы решаем вопросы более плотной работы нашего бизнеса и университетской науки, что, в принципе, и ставилось, как задача в работе научно-образовательных центров.

- Вы осмотрели кампус Уральского федерального университета. Как впечатления?

- Впечатления очень хорошие. Та инфраструктура, которая создается, очень качественная. Задача, поставленная президентом, не просто построить кампусы, а создать кампусы мирового уровня. Сегодня заложена вторая очередь. Будут построены учебные корпуса с лабораториями, где будет развиваться университетская наука. Считаю, что этот проект – архиважный. Все идет по плану. Бизнес принимает самое активное участие. Я уверен, что все вовремя будет построено, сдано. Все, кто сегодня желает получить образование в УрФУ, на этой площадке будут иметь возможность развивать себя, как личность. Тут появится спортивная инфраструктура, культурная инфраструктура и, естественно, возможность заниматься наукой, получать хорошее образование в прекрасных условиях.

Выставка проводится с 9 по 13 июля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что лично для себя вы отметили на этом «Иннопроме»?

- Мы сегодня идем в направлении поиска альтернативных видов топлива, особенно, то, что касается нашего автомобилестроения. Очень много предложений. До момента, пока нас так жестко санкциями не обложили, мы этим направлением не так активно занимались. Сегодня бизнес показал, что таких предложений очень много. Самое главное – выбрать лучшее, правильно упаковать и запустить в серию.

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