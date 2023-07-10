Заменяет два шота: на ИННОПРОМе представили digital alcohol, который опьяняет через наушники

Разработку представила компания из Казахстана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожалуй, чтобы опьянеть теперь даже не надо открывать горячительные напитки. 10 июля в Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМе показали уникальные нейронаушники, которые без звука способны вызывать ощутимое головокружение.

Разработку представила компания из Казахстана. «КП-Екатеринбург» не прошли мимо разработки и опробовали на себе чудо-эффект от наушников.

- За шесть секунд в наушниках вы почувствуете, как будто выпили два шота алкоголя, - говорят представители компании.

Попутно, люди, которые пробуют технологию, не выдерживают и пары секунд. Несмотря на отсутствие как такового звука, посетители выставки отмечают укачивающий эффект, ощущение тяжести.

- Поехали! - командует представитель стенда.

Наш корреспондент также надевает нейронаушники. Буквально с нескольких секунд начинаешь ощущать, как будто тебя раскачивает из стороны в сторону. Опьянение происходит в считанные секунды.

- На самом деле это никакой не digital alcohol. При разработке системы был создан побочный эффект в виде "опьянения". Решили, что можем добавить ее в список имеющихся аудиодорожек наряду с другими режимами, - объясняют авторы разработки.

Несмотря на отсутствие как такового звука, посетители выставки отмечают укачивающий эффект Фото: Маргарита РАЗУМОВА

А еще можно откинуться в кресле и включить в наушниках программу медитации. Они длятся от 20 секунд до часа. Спустя 5-10 секунд тело действительно расслабляется, голову лишь слегка покруживает. В медитативном режиме уже играет всем знакомая песня Enya - Only time. И ведь тело действительно становится более податливым, как пластилин. Вставать с кресла уже просто не хочется.

- Нейронаушники созданы для медитации. Их принцип действия в том, что волны воздействуют на блуждающий нерв, вестибулярный аппарат. Тем самым, вызывают расслабление. Разные режимы помогают расслабить тело, отключить тревожные мысли, - продолжают создатели технологии.

Технологию уже продали за рубеж. Но пока активное применение нейронаушники находят в Казахстане.Чаще всего их покупают для компаний, где сотрудники испытывают стресс. Цена разработки - не меньше двух тысяч долларов.

Эти современные технологии внедряют в сенсорные комнаты, где так называемые слушатели могут отдохнуть и расслабиться. Так что вдобавок, цифровой алкоголь - это еще и своеобразный метод реабилитации.

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